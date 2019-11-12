Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Воображаемая история 2019, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Воображаемая история
Сезоны
Сезон 1
The Imagineering Story
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 ноября 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
11
голосов
8.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Воображаемая история»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Самое счастливое место на Земле
The Happiest Place on Earth
Сезон 1
Серия 1
12 ноября 2019
Что бы сделал Уолт?
What Would Walt Do?
Сезон 1
Серия 2
15 ноября 2019
Прикосновение Мидаса
The Midas Touch
Сезон 1
Серия 3
22 ноября 2019
Попадание или промах
Hit or Miss
Сезон 1
Серия 4
29 ноября 2019
Карусель прогресса
A Carousel of Progress
Сезон 1
Серия 5
6 декабря 2019
В бесконечность и за ее пределы
To Infinity and Beyond
Сезон 1
Серия 6
13 декабря 2019
График выхода всех сериалов
«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности
«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667