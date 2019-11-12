Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Воображаемая история 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Воображаемая история
Киноафиша Сериалы Воображаемая история Сезоны Сезон 1
The Imagineering Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 11 голосов
8.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Воображаемая история»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Самое счастливое место на Земле The Happiest Place on Earth
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2019
Что бы сделал Уолт? What Would Walt Do?
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2019
Прикосновение Мидаса The Midas Touch
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2019
Попадание или промах Hit or Miss
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
Карусель прогресса A Carousel of Progress
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2019
В бесконечность и за ее пределы To Infinity and Beyond
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2019
График выхода всех сериалов
«Исчезнувшие татуировки» — киноляп «Джентльменов удачи», который мог стоить Трошкину жизни в реальности
«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все
«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
Тест для тех, кто рос на мультфильмах СССР: вспомните 6 легендарных работ по песням
Быстрый тест подскажет, что смотреть на каникулах: если устали от поисков – кликните на мандарин и получите рекомендацию
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше