Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику
№3 — с подвохом, ведь наполовину документальный. Но хуже не становится.
2 комментария
3 октября 2025 13:17
В сериале о нем упоминали лишь раз во 2 сезоне: у Винчестеров был всеми забытый родственник
Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
