Битва за космос 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Битва за космос
Битва за космос
Space Race 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Битва за космос»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фильм 1: Ракетная гонка Race for Rockets
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2005
Фильм 2: Первый спутник Race for Satellites
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2005
Фильм 3: Гонка на выживание Race for Survival
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2005
Фильм 4: Лунная гонка Race for the Moon
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2005
