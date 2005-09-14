Меню
Битва за космос 2005, 1 сезон
Space Race
0+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 сентября 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Битва за космос»
Сезон 1
Фильм 1: Ракетная гонка
Race for Rockets
Сезон 1
Серия 1
14 сентября 2005
Фильм 2: Первый спутник
Race for Satellites
Сезон 1
Серия 2
21 сентября 2005
Фильм 3: Гонка на выживание
Race for Survival
Сезон 1
Серия 3
28 сентября 2005
Фильм 4: Лунная гонка
Race for the Moon
Сезон 1
Серия 4
5 октября 2005
