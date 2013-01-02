Меню
Африка 2013, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Africa
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
12
голосов
8.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Африка»
Сезон 1
Калахари
Kalahari
Сезон 1
Серия 1
2 января 2013
Саванна
Savannah
Сезон 1
Серия 2
9 января 2013
Конго
Congo
Сезон 1
Серия 3
16 января 2013
Мыс
Cape
Сезон 1
Серия 4
23 января 2013
Сахара
Sahara
Сезон 1
Серия 5
30 января 2013
Будущее
The Future
Сезон 1
Серия 6
6 февраля 2013
