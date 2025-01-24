Меню
Шорси 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Шорси
Shoresy
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 12 голосов
8.6 IMDb

Список серий сериала Шорси

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Лето в Судвегасе Summer in Sudvegas
Сезон 4 Серия 1
24 января 2025
Черничные приятели Blueberry Buddies
Сезон 4 Серия 2
24 января 2025
Зуд The Itch
Сезон 4 Серия 3
31 января 2025
Хорошие и странные Good and Weird
Сезон 4 Серия 4
7 февраля 2025
Сброс тона Reset the Tone
Сезон 4 Серия 5
14 февраля 2025
Идите туда, где вы нужны Go Where You're Needed
Сезон 4 Серия 6
21 февраля 2025
