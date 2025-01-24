Меню
Шорси 2022, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Shoresy
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
24 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
12
голосов
8.6
IMDb
Список серий сериала Шорси
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Лето в Судвегасе
Summer in Sudvegas
Сезон 4
Серия 1
24 января 2025
Черничные приятели
Blueberry Buddies
Сезон 4
Серия 2
24 января 2025
Зуд
The Itch
Сезон 4
Серия 3
31 января 2025
Хорошие и странные
Good and Weird
Сезон 4
Серия 4
7 февраля 2025
Сброс тона
Reset the Tone
Сезон 4
Серия 5
14 февраля 2025
Идите туда, где вы нужны
Go Where You're Needed
Сезон 4
Серия 6
21 февраля 2025
График выхода всех сериалов
