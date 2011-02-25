Меню
Камелот 2011, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Камелот
Сезоны
Сезон 1
Camelot
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
25 февраля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Камелот»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение домой
Homecoming
Сезон 1
Серия 1
25 февраля 2011
Корона и меч
The Sword and the Crown
Сезон 1
Серия 2
1 апреля 2011
Гвиневра
Guinevere
Сезон 1
Серия 3
8 апреля 2011
Озерная дама
Lady of the Lake
Сезон 1
Серия 4
15 апреля 2011
Судья
Justice
Сезон 1
Серия 5
29 апреля 2011
Три дороги
Three Journeys
Сезон 1
Серия 6
6 мая 2011
Долгая ночь
The Long Night
Сезон 1
Серия 7
13 мая 2011
Игрейн
Igraine
Сезон 1
Серия 8
20 мая 2011
Битва за перевал
The Battle of Bardon Pass
Сезон 1
Серия 9
3 июня 2011
Расплата
Reckoning
Сезон 1
Серия 10
10 июня 2011
График выхода всех сериалов
