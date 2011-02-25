Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Камелот 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Камелот
Киноафиша Сериалы Камелот Сезоны Сезон 1
Camelot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Камелот»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2011
Корона и меч The Sword and the Crown
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2011
Гвиневра Guinevere
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2011
Озерная дама Lady of the Lake
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2011
Судья Justice
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2011
Три дороги Three Journeys
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2011
Долгая ночь The Long Night
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2011
Игрейн Igraine
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2011
Битва за перевал The Battle of Bardon Pass
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2011
Расплата Reckoning
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2011
График выхода всех сериалов
Советское «Морозко» казалось жестоким? А ведь за 40 лет до Роу вышла другая экранизация сказки, и она ужасает до сих пор: «Жутче, чем в хоррорах»
«Ложки не существует»: это не просто цитата из культовой «Матрицы» — истинный смысл и отсылку поняли не все
Нейросеть сравнила детские хиты: 3 мультсериала, которые оказались в разы сильнее и полезнее «Маши и Медведя»
Вицин проиграл Миронову роль Геши в «Бриллиантовой руке»: Гайдай в последний момент ответил отказом — и это спасло фильм
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
Вспомните, говорил ли Доцент в «Джентльменах удачи» 5 фраз: тест пройдут только заядлые фанаты комедии
Пиявки, забродившие щи, козлы для вызова рвоты: в «Иване Васильевиче» постеснялись показать всю «жесть» реальных пиров при Иване Грозном
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше