Отжиг 2016 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Отжиг
The Get Down
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Отжиг»

Сезон 1
Сезон 2
Разгадайте свой собственный миф Unfold Your Own Myth
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2017
Бит говорит, это путь The Beat Says, This Is the Way
Сезон 2 Серия 2
7 апреля 2017
Один за другим, в темноту One by One, Into the Dark
Сезон 2 Серия 3
7 апреля 2017
Играть во все игры Gamble Everything
Сезон 2 Серия 4
7 апреля 2017
Только из изгнания мы можем вернуться домой Only from Exile Can We Come Home
Сезон 2 Серия 5
7 апреля 2017
