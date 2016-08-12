Меню
Отжиг 2016 - 2017 1 сезон
The Get Down
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 августа 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Отжиг»
Сезон 1
Сезон 2
Там, где есть руины, есть надежда на сокровища
Where There Is Ruin, There Is Hope for a Treasure
Сезон 1
Серия 1
12 августа 2016
Ищите тех, кто разжигает ваше пламя
Seek Those Who Fan Your Flames
Сезон 1
Серия 2
12 августа 2016
Тьма - твоя свеча
Darkness Is Your Candle
Сезон 1
Серия 3
12 августа 2016
Забудьте о безопасности, будьте известны
Forget Safety, Be Notorious
Сезон 1
Серия 4
12 августа 2016
У вас есть крылья, научитесь летать
You Have Wings, Learn to Fly
Сезон 1
Серия 5
12 августа 2016
Возвышайте слова, а не голос
Raise Your Words, Not Your Voice
Сезон 1
Серия 6
12 августа 2016
