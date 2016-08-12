Меню
The Get Down
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Отжиг»

Сезон 1
Сезон 2
Там, где есть руины, есть надежда на сокровища Where There Is Ruin, There Is Hope for a Treasure
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2016
Ищите тех, кто разжигает ваше пламя Seek Those Who Fan Your Flames
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2016
Тьма - твоя свеча Darkness Is Your Candle
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2016
Забудьте о безопасности, будьте известны Forget Safety, Be Notorious
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2016
У вас есть крылья, научитесь летать You Have Wings, Learn to Fly
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2016
Возвышайте слова, а не голос Raise Your Words, Not Your Voice
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2016
