Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2004
Лучшая драма
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая драма
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая драма
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Outstanding Stunt Coordination
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Stunt Coordination
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
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