Никогда не выбрасываю старый тюль, а отвожу на дачу: все лето радуюсь своей смекалке

Посыпаю деревянную мебель солью – экономлю тысячи рублей: простая летняя хитрость помогает избавиться даже от старых пятен

«Сделана из картона»: в любимую всем СССР «Чайную» колбасу добавляли кости, плазму и крахмал – россияне ели и причмокивали

«Снят в пещере из мусора»: американцы спустя 60 лет влюбились в сериал СССР со Смоктуновским – 1 600 000 просмотров всего за сутки

Ни рыба ни мясо: новый детектив Netflix со звездой «Аватара» зря прозвали «шедевром всех времен» – фанатов «Шерлока» от него стошнит

Кого «подсидел» Папанов в «Ну, погоди!»? Какой мульт СССР запрещен в Европе? Ответить даже на 2/5 смогут лишь знатоки «Союзмультфильма» (тест)

Мультсериалы от Nickelodeon, которые затягивают даже взрослых: остаемся дома и устраиваем марафон (как в старые добрые)

«Я требую тест, и чтоб меня судили по советским законам»: вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру со злодеем (Саахова не ждите)

«Название лучше, чем сам фильм»: с фэнтези-новинки с Марго Робби зрители выходят в слезах — плачут, что за «этот мусор» заплатили деньги

Зажигательный тест: угадайте фильм Гайдая по кадру с танцами