Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «История игрушек 5»
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Вера
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Вера
Уолсенд, Тайн-энд-Уир, Англия, Великобритания
Где снимали известные сцены
Дом Веры
дом Снука, переправа Линдисфарн, Бервик-на-Твиде, Нортумберленд, Великобритания
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