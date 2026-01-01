Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Сериалы
Ответный удар
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Ответный удар
Основные места съемок сериала Ответный удар
ЮАР
ТЭЦ Келенфёльд, Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия
Где снимали известные сцены
Фермерский рынок, погоня, наружные съёмки
Рынок Долац, Загреб, Хорватия
Улица в России, выстрелы, взрыв, экстерьеры
Проход Раткайева, Загреб, Хорватия
сцены погони и аварий, экстерьер
ул. Деметрова, Риека, Хорватия
Малавенский оперный театр, Москва, экстерьер
Хорватский национальный театр, пл. Республики Хорватии, 15, 10000 Загреб, Хорватия
Уличные экстерьеры
улица Маршала Тита, 101–142, Опатия, Хорватия
Парк в России
Парк Максимир, Загреб, Хорватия
Тель‑Авив, натурные съёмки
Риека, Хорватия
На натуре, экстерьер
Мирогойское кладбище, Загреб, Хорватия
на натуре
Загреб, Хорватия
Русский город, экстерьер
Обровац, Хорватия
Россия, улица
Переулок Юрая Раткая, 10000 Загреб, Хорватия
На натуре, экстерьер
Небоскрёбы Рихтера / Rakete, Врбик, 10000 Загреб, Хорватия
Наружная съёмка
Жабица 4 — железнодорожный склад, ул. Ивана Зорца, 17б, 51000 Риека, Хорватия
на натуре, терраса отеля
Amadria Park, отель Milenij, ул. Маршала Тита, 109, 51410, Опатия, Хорватия
Поместье «Шварцер Темпель», Мюнхен, Германия
Рихтеровы небоскрёбы, Ракете, Загреб, Хорватия
Железнодорожная станция Кашар, интерьер, экстерьер
Главный вокзал, пл. короля Томислава, 12, 10000, Загреб, Хорватия
Венеция, Италия — карнавал, экстерьер
Трогир, Хорватия
Мюнхен, Германия, эскалаторы метро, экстерьер
ТЦ Importanne, пл. Анте Старчевича, 7, 10000 Загреб, Хорватия
взрыв, экстерьер
Корабль «Галеб», Порто Барос, Риека, Хорватия
лестница ресторана, экстерьер
Ресторан и бар Vongola, ул. Маршала Тита, 113, 51410, Опатия, Хорватия
Старая биржа, Мюнхен, Германия, интерьеры, экстерьеры
Концертный зал «Ватрослав Лисински», пл. Степана Радича, 4, 10000, Загреб, Хорватия
Экстерьер — улица
Вилла Иринея, ул. Андрие Штангера, 65, 51410, Опатия, Хорватия
Цефинштрассе, Мюнхен, Германия, экстерьер
Площадь хорватских великанов, Загреб, Хорватия
Мюнхен, Германия, улица, экстерьер
Площадь Короля Томислава, 10000, Загреб, Хорватия
Мюнхен, Германия, улица, экстерьер
Площадь жертв фашизма, Загреб, Хорватия
Сцены в аэропорту, Россия — экстерьер
Аэроклуб Бьеловар, Лентула, ул. Спортска, б/н, 43000, Брезовац
сцены в аэропорту, экстерьер
Авиаклуб Бьеловар, Брезовац, Хорватия
Интерьер казино
Гранд-казино «Адмирал», Рудешка цеста, 140, 10000 Загреб, Хорватия
взрыв бомбы, Мюнхен, Германия, улица (экстерьер)
Европейская площадь, Загреб, Хорватия
Мюнхен, Германия, уличные сцены
Площадь бана Йосипа Елачича, Загреб, Хорватия
Фасад отеля, экстерьер
Набережная Лунгомаре, Amadria Park, отель «Милений», ул. Маршала Тита, 109, 51410, Опатия, Хорватия
Наружная съёмка
Пляж Слатина, 51410, Опатия, Хорватия
Наружная съёмка
Арена Загреб, Хорватия
Даты съемок сериала Ответный удар
Июль 2009
