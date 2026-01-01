Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
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