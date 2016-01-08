Отбывая в тюрьме свой срок, молодой преступник Ётаро видит выступление знаменитого исполнителя Якумо. История под названием «Синигами» в исполнении талантливого рассказчика глубоко тронула сердце Ётаро. Именно в тот момент молодой человек осознал, что истинным призванием и смыслом его жизни с этого времени стал ракуго (традиционный японский разговорный жанр). После освобождения Ётаро отправляется к Якумо, чтобы стать его учеником. Рассказчик, который никогда не брал учеников, принимает бывшего заключенного, давая ему возможность жить в своем доме и учиться мастерству. Окрыленный удачей Ётару начинает новую жизнь.