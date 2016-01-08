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Постер сериала Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго
Постер сериала Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго

Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго (2016 - 2017)

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 25 минут

О чем сериал

Отбывая в тюрьме свой срок, молодой преступник Ётаро видит выступление знаменитого исполнителя Якумо. История под названием «Синигами» в исполнении талантливого рассказчика глубоко тронула сердце Ётаро. Именно в тот момент молодой человек осознал, что истинным призванием и смыслом его жизни с этого времени стал ракуго (традиционный японский разговорный жанр). После освобождения Ётаро отправляется к Якумо, чтобы стать его учеником. Рассказчик, который никогда не брал учеников, принимает бывшего заключенного, давая ему возможность жить в своем доме и учиться мастерству. Окрыленный удачей Ётару начинает новую жизнь.

В ролях
В ролях
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Акира Исида
Акира Исида
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Каппэй Ямагути
Секи Томокадзу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
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