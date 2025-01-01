Меню
Защитники
Цитаты
Цитаты из сериала Защитники
Jessica Jones
Прикольные уши.
Daredevil
Это рога.
Jessica Jones
Ты выглядишь как мудак.
Matt Murdock
Это твой шарф.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кристен Риттер
Krysten Ritter
Чарли Кокс
Charlie Cox
