Постеры сериала «Защитники»

«Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов

Посмотрели и не можете забыть «Черный телефон 2»? Вот еще 4 триллера, которые доводят до мурашек без всяких скримеров

Эту сильную драму с Васильевым от режиссера «ЮЗЗЗ» многие пропустили, а ведь зрителей она «перезагрузила и отрезвила»

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

3 сезон «Властелина колец: Кольца власти» не выйдет в 2026 году: в Amazon уже готовы «похоронить» сериал по Толкину

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги