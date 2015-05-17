Меню
Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл
Jonathan Strange & Mr. Norrell 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл»

В 1-м сезоне сериала «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» события разворачиваются в Англии в период Наполеоновских войн. Высокопоставленный правительственный чиновник хоронит любимую жену. Тем временем французы вторгаются в Ла-Манш, грозя добраться до английских берегов со своей армией. Ситуацию спасает человек, называющий себя наследником древних колдовских традиций. Преисполненный решимости доказать, что он величайший волшебник современности, Гилберт Норрелл заключает контракт с потусторонними силами. Он обманывает Наполеона, создавая иллюзию сотен английских кораблей, и проводит обряд воскрешения.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 11 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Джонатан Стрейндж и мистер Норрелл»

Сезон 1
Друзья английской магии The Friends of English Magic
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2015
Как здоровье леди Поул? How Is Lady Pole?
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2015
Обучение волшебника The Education of a Magician
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2015
Все зеркала мира All the Mirrors of the World
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2015
Арабелла Arabella
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2015
Черная башня The Black Tower
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2015
Джонатан Стрендж и мистер Норрелл Jonathan Strange & Mr Norrell
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2015
