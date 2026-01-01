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Награды и номинации «Флауэрсы»

Вся информация о сериале
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Best Scripted Comedy
Номинант
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
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