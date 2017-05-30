Меню
Сломленный 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сломленный
Broken
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Сломленный»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кристина Christina
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2017
Хелен Helen
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2017
Эндрю Andrew
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2017
Роз Roz
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2017
Карл Carl
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2017
Отец Майкл Father Michael
Сезон 1 Серия 6
4 июля 2017
