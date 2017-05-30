Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Сломленный 2017, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Сломленный
Сезоны
Сезон 1
Broken
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 мая 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 36 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Сломленный»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кристина
Christina
Сезон 1
Серия 1
30 мая 2017
Хелен
Helen
Сезон 1
Серия 2
6 июня 2017
Эндрю
Andrew
Сезон 1
Серия 3
13 июня 2017
Роз
Roz
Сезон 1
Серия 4
20 июня 2017
Карл
Carl
Сезон 1
Серия 5
27 июня 2017
Отец Майкл
Father Michael
Сезон 1
Серия 6
4 июля 2017
График выхода всех сериалов
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667