СМЕРШ
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Получил по лицу, устроил марш-бросок: Петренко на съемках «СМЕРШа» вжился в роль контрразведчика
Да и Котлярский от него не отставал.
Написать
6 мая 2025 10:52
Главный ляп сериала «СМЕРШ» наконец-то исправят: допустили еще в первом сезоне
К третьему становится неактуальным, но неприятный осадок остался.
1 комментарий
24 апреля 2025 16:40
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
