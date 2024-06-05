Меню
Мифические создания и как их готовят 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Jin Tian De Wan Can Jiu Shi Ni
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 июня 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
16
Продолжительность сезона
3 часа 44 минуты
Рейтинг сериала
4.7
Оцените
11
голосов
4.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Мифические создания и как их готовят»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
5 июня 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
5 июня 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
12 июня 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
19 июня 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
26 июня 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
3 июля 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
10 июля 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
17 июля 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
24 июля 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
31 июля 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
7 августа 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
14 августа 2024
Xing Hong Is on the Brink of Danger
Сезон 1
Серия 13
21 августа 2024
Xing Hong's Life is Like a Revolving Lantern
Сезон 1
Серия 14
28 августа 2024
The Secret of the Celestial Star (Tianxing) Sect Reappears
Сезон 1
Серия 15
4 сентября 2024
The Master Has Arrived
Сезон 1
Серия 16
11 сентября 2024
