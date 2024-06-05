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Постер сериала Мифические создания и как их готовят
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Киноафиша Сериалы Мифические создания и как их готовят

Мифические создания и как их готовят (2024 - …)

Jin Tian De Wan Can Jiu Shi Ni 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 14 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 3 часа 44 минуты

О чем сериал

Хотя Мо Бай и считается лучшим членом секты «Тяньцзи», создающей и развивающей бессмертие, его больше интересует нечто приземленное и более приятное — еда. Парень просто одержим идеей попробовать все существующие блюда, и он не одинок в своем порыве. Вместе с шеф-поваром Сяо Хэй и младшей сестрой Син Хун Мо Бай отправляется в кругосветное путешествие только с одной целью — есть! Команде гурманов предстоить пережить немало веселых и опасных приключений в поисках экзотических блюд. Неожиданно во время своих странствий они узнают древнюю тайну конфликта между людьми и инопланетными тварями, из-за которого на их планете никак не наступит мир.

Мифические создания и как их готовят - трейлер первого сезона
Мифические создания и как их готовят  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Сезоны
Мифические создания и как их готовят - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
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