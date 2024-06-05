Хотя Мо Бай и считается лучшим членом секты «Тяньцзи», создающей и развивающей бессмертие, его больше интересует нечто приземленное и более приятное — еда. Парень просто одержим идеей попробовать все существующие блюда, и он не одинок в своем порыве. Вместе с шеф-поваром Сяо Хэй и младшей сестрой Син Хун Мо Бай отправляется в кругосветное путешествие только с одной целью — есть! Команде гурманов предстоить пережить немало веселых и опасных приключений в поисках экзотических блюд. Неожиданно во время своих странствий они узнают древнюю тайну конфликта между людьми и инопланетными тварями, из-за которого на их планете никак не наступит мир.