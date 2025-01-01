Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Виртуозы
Цитаты
Цитаты из сериала Виртуозы
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Mickey 'Bricks' Stone
Альберт, что, черт возьми, ты делал сегодня в церкви?
Albert Stroller
Гил Стюарт умер сегодня днем. Я был там в конце.
Mickey 'Bricks' Stone
О, Боже, мне так жаль, Альберт. Вы были как братья.
Albert Stroller
Мы работали в Вегасе вместе. Этот человек был создан для ярких огней. Бедный ублюдок - умер от инсульта во время стоматологической операции.
Mickey 'Bricks' Stone
Ну, кто-то должен подать на них в суд.
Albert Stroller
Да, он притворялся стоматологом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Микки 'Брикс' Стоун
[повторяемая фраза, разные персонажи] Ты не обманешь честного человека.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адриан Лестер
Adrian Lester
Роберт Вон
Robert Vaughn
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667