Mickey 'Bricks' Stone Альберт, что, черт возьми, ты делал сегодня в церкви?

Albert Stroller Гил Стюарт умер сегодня днем. Я был там в конце.

Mickey 'Bricks' Stone О, Боже, мне так жаль, Альберт. Вы были как братья.

Albert Stroller Мы работали в Вегасе вместе. Этот человек был создан для ярких огней. Бедный ублюдок - умер от инсульта во время стоматологической операции.

Mickey 'Bricks' Stone Ну, кто-то должен подать на них в суд.