Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Titles
Номинант
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