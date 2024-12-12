Меню
Статьи о сериале «Суперген»
Нетфликс выпустил 25 сериалов в этом году — и эти 5 точно стоит посмотреть
Некоторые из них уже забрали домой пару престижных наград — а другие только готовятся блеснуть во время наградного сезона.
Написать
12 декабря 2024 18:36
За «Аркейном» с «Олененком» могли и не заметить: 3 недооцененных сериала Netflix 2024 года
От документального боевика (!) до необычной супергероики.
Написать
25 ноября 2024 15:13
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
