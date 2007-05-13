Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Простоквашино»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Гевин и Стейси 2007 - 2010 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Гевин и Стейси
Сезоны
Сезон 1
Gavin and Stacey
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 мая 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 12 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Гевин и Стейси»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
13 мая 2007
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
13 мая 2007
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
20 мая 2007
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
27 мая 2007
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
3 июня 2007
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
10 июня 2007
График выхода всех сериалов
Кто выжил и что дальше? Ответы на эти вопросы есть в последней сцене третьего «Аватара» — расшифровываем все детали
Сколько лет Глебу Жеглову и Володе Шарапову? Говорухин снял «Место встречи» не по канону — Высоцкий был сильно старше своего героя
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет
Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы
«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7
Выбрал лучшие зарубежные сериалы за 15 лет: «Одни из нас», «Престолы» и «Аркейн» в списке, но какой ценой - мнение автора Киноафиши
Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»
«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина
Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»
НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты
«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667