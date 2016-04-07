Меню
Кабанери железной крепости 2016, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Кабанери железной крепости
Сезоны
Сезон 1
Koutetsujou no Kabaneri
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 апреля 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
12
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
13
голосов
7.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кабанери железной крепости»
Сезон 1
Испуганный мертвец
Frightened Corpse
Сезон 1
Серия 1
7 апреля 2016
Ночь без рассвета
Never-ending Darkness
Сезон 1
Серия 2
21 апреля 2016
Жертвенная молитва
Prayer Offer
Сезон 1
Серия 3
28 апреля 2016
Льющаяся кровь
Flowing Blood
Сезон 1
Серия 4
5 мая 2016
Неизбежная тьма
Inescapable Darkness
Сезон 1
Серия 5
12 мая 2016
Собранный свет
Gathering Light
Сезон 1
Серия 6
19 мая 2016
Молитва о небе
Begging the Heavens
Сезон 1
Серия 7
26 мая 2016
Молчаливый охотник
The Silent Hunter
Сезон 1
Серия 8
2 июня 2016
Клык разрушения
Fangs of Destruction
Сезон 1
Серия 9
9 июня 2016
Нападающий слабак
The Attacking Weak
Сезон 1
Серия 10
16 июня 2016
Горящая жизнь
Burning Life
Сезон 1
Серия 11
23 июня 2016
Железная крепость
Iron Fortress
Сезон 1
Серия 12
30 июня 2016
