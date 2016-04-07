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Постер сериала Кабанери железной крепости
Постер сериала Кабанери железной крепости
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кабанери железной крепости

Кабанери железной крепости (2016 - 2016)

Koutetsujou no Kabaneri 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Мир захватил опасный вирус — одного укуса достаточно, чтобы превратить человека в зомби. Опасность исходит от чудища, убить которое можно только ударом в сердце. На острове Хиномото люди, благодаря технологиям, пытаются скрыться от нападения монстра, но вскоре эпидемия добирается и до них. Остановить зомби и убить монстра может лишь мальчик по имени Икома, который помогал строить спасательный поезд. У него есть оружие, способное пронзить броню чудища, но для победы ему самому придется стать кабанэри.

Кабанери железной крепости - трейлер первого сезона
Кабанери железной крепости  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Крис Ниоси
Мария Исэ
Тосики Масуда
Tasuku Hatanaka
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Кабанери железной крепости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
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