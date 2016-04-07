Мир захватил опасный вирус — одного укуса достаточно, чтобы превратить человека в зомби. Опасность исходит от чудища, убить которое можно только ударом в сердце. На острове Хиномото люди, благодаря технологиям, пытаются скрыться от нападения монстра, но вскоре эпидемия добирается и до них. Остановить зомби и убить монстра может лишь мальчик по имени Икома, который помогал строить спасательный поезд. У него есть оружие, способное пронзить броню чудища, но для победы ему самому придется стать кабанэри.