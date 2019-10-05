Меню
Задержи этот звук: Звуки жизни 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Задержи этот звук: Звуки жизни
Киноафиша Сериалы Задержи этот звук: Звуки жизни Сезоны Сезон 2
Kono Oto Tomare! 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Задержи этот звук: Звуки жизни»

Сезон 1
Сезон 2
Шаг вперед A Step Forward
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2019
Стать осознанным Becoming Aware
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2019
Их время Their Time
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2019
Воссоединение Reunion
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2019
Их решимость Their Determination
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2019
Противостояние Confrontation
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2019
Еще один шанс Another Chance
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2019
Значение и роль Meaning and Role
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2019
Утро разборки Morning of the Showdown
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2019
Решимость чемпионов Champions' Resolve
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2019
За пределами правильного ответа Beyond the Right Answer
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2019
Тенкю Tenkyu
Сезон 2 Серия 12
21 декабря 2019
Стартовая линия Starting Line
Сезон 2 Серия 13
28 декабря 2019
