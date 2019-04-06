Меню
Задержи этот звук: Звуки жизни 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Kono Oto Tomare!
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 апреля 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
12
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Задержи этот звук: Звуки жизни»
Сезон 1
Сезон 2
Новые члены клуба
New Club Members
Сезон 1
Серия 1
6 апреля 2019
Имея то, что нужно
Having What It Takes
Сезон 1
Серия 2
13 апреля 2019
Возрождение клуба Кото
The Koto Club Reborn
Сезон 1
Серия 3
20 апреля 2019
Первая звучная нота
The First Resounding Note
Сезон 1
Серия 4
27 апреля 2019
Пусть наш звук звучит и достигает их
Let Our Sound Resound and Reach Them
Сезон 1
Серия 5
4 мая 2019
Невидимая граница
An Invisible Boundary
Сезон 1
Серия 6
11 мая 2019
Неизвестные звуки
Unknown Sounds
Сезон 1
Серия 7
18 мая 2019
Знак
A Sign
Сезон 1
Серия 8
25 мая 2019
Пронзительный звук
A Piercing Sound
Сезон 1
Серия 9
1 июня 2019
Близко, но далеко
Near Yet Far
Сезон 1
Серия 10
8 июня 2019
Звук, который мы искали
The Sound We Were Searching For
Сезон 1
Серия 11
15 июня 2019
Соперники
Rivals
Сезон 1
Серия 12
22 июня 2019
Куон
Kuon
Сезон 1
Серия 13
29 июня 2019
