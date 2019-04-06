Уже несколько лет Такэдзу Курата является членом клуба кото, играя на традиционном японском струнном инструменте. Однако после выпуска старших членов клуба молодой человек остается единственным участником и президентом кружка. Начинается новый учебный год, и Такэдзу должен найти желающих научиться играть на не самом популярном для обычного школьника инструменте. В один из дней перед Куратой внезапно предстает школьный хулиган Тика Кудо, о котором ходят дурные слухи. Так начинается история новой жизни музыкального кружка.