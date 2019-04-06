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Постер сериала Задержи этот звук: Звуки жизни
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Киноафиша Сериалы Задержи этот звук: Звуки жизни

Задержи этот звук: Звуки жизни (2019 - 2019)

Kono Oto Tomare! 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Уже несколько лет Такэдзу Курата является членом клуба кото, играя на традиционном японском струнном инструменте. Однако после выпуска старших членов клуба молодой человек остается единственным участником и президентом кружка. Начинается новый учебный год, и Такэдзу должен найти желающих научиться играть на не самом популярном для обычного школьника инструменте. В один из дней перед Куратой внезапно предстает школьный хулиган Тика Кудо, о котором ходят дурные слухи. Так начинается история новой жизни музыкального кружка.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Задержи этот звук: Звуки жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Задержи этот звук: Звуки жизни - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
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