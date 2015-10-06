Меню
Льюис 2006 - 2015, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Льюис
Lewis 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 6 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Льюис»

Одна печаль: Часть 1 One for Sorrow: Part 1
Сезон 9 Серия 1
6 октября 2015
Одна печаль: Часть 2 One for Sorrow: Part 2
Сезон 9 Серия 2
13 октября 2015
Magnum Opus: Часть 1 Magnum Opus: Part 1
Сезон 9 Серия 3
20 октября 2015
Magnum Opus: Часть 2 Magnum Opus: Part 2
Сезон 9 Серия 4
27 октября 2015
Что запутано (1) What Lies Tangled: Part 1
Сезон 9 Серия 5
3 ноября 2015
Что запутано (2) What Lies Tangled: Part 2
Сезон 9 Серия 6
10 ноября 2015
