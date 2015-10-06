Меню
Льюис 2006 - 2015, 9 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
6 октября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Льюис»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Одна печаль: Часть 1
One for Sorrow: Part 1
Сезон 9
Серия 1
6 октября 2015
Одна печаль: Часть 2
One for Sorrow: Part 2
Сезон 9
Серия 2
13 октября 2015
Magnum Opus: Часть 1
Magnum Opus: Part 1
Сезон 9
Серия 3
20 октября 2015
Magnum Opus: Часть 2
Magnum Opus: Part 2
Сезон 9
Серия 4
27 октября 2015
Что запутано (1)
What Lies Tangled: Part 1
Сезон 9
Серия 5
3 ноября 2015
Что запутано (2)
What Lies Tangled: Part 2
Сезон 9
Серия 6
10 ноября 2015
