Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Льюис 2006 - 2015 8 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Льюис
Сезоны
Сезон 8
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
10 октября 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Льюис»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Входные раны (1)
Entry Wounds (1)
Сезон 8
Серия 1
10 октября 2014
Входные раны (2)
Entry Wounds (2)
Сезон 8
Серия 2
17 октября 2014
Немейские львы (1)
The Lions of Nemea (1)
Сезон 8
Серия 3
24 октября 2014
Немейские львы (2)
The Lions of Nemea (2)
Сезон 8
Серия 4
31 октября 2014
За гранью добра и зла (1)
Beyond Good and Evil (1)
Сезон 8
Серия 5
7 ноября 2014
За гранью добра и зла (2)
Beyond Good and Evil (2)
Сезон 8
Серия 6
14 ноября 2014
График выхода всех сериалов
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667