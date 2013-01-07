Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Льюис 2006 - 2015 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Льюис
Сезоны
Сезон 7
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
7 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Льюис»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Среди страха (1)
Down Among the Fearful (1)
Сезон 7
Серия 1
7 января 2013
Среди страха (2)
Down Among the Fearful (2)
Сезон 7
Серия 2
14 января 2013
Рамблинский мальчик (1)
The Ramblin' Boy (1)
Сезон 7
Серия 3
21 января 2013
Рамблинский мальчик (2)
The Ramblin' Boy (2)
Сезон 7
Серия 4
28 января 2013
Интеллектуальный дизайн (1)
Intelligent Design (1)
Сезон 7
Серия 5
4 февраля 2013
Интеллектуальный дизайн (2)
Intelligent Design (2)
Сезон 7
Серия 6
11 февраля 2013
График выхода всех сериалов
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667