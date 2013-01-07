Меню
Льюис 2006 - 2015 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Льюис
Киноафиша Сериалы Льюис Сезоны Сезон 7
Lewis 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 7 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Льюис»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Среди страха (1) Down Among the Fearful (1)
Сезон 7 Серия 1
7 января 2013
Среди страха (2) Down Among the Fearful (2)
Сезон 7 Серия 2
14 января 2013
Рамблинский мальчик (1) The Ramblin' Boy (1)
Сезон 7 Серия 3
21 января 2013
Рамблинский мальчик (2) The Ramblin' Boy (2)
Сезон 7 Серия 4
28 января 2013
Интеллектуальный дизайн (1) Intelligent Design (1)
Сезон 7 Серия 5
4 февраля 2013
Интеллектуальный дизайн (2) Intelligent Design (2)
Сезон 7 Серия 6
11 февраля 2013
