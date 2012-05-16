Меню
Льюис 2006 - 2015 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 6
Сериалы
Льюис
Сезоны
Сезон 6
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
16 мая 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Льюис»
Душа гения
The Soul of Genius
Сезон 6
Серия 1
16 мая 2012
Поколение гадюк
Generation of Vipers
Сезон 6
Серия 2
23 мая 2012
Боязливая симметрия
Fearful Symmetry
Сезон 6
Серия 3
30 мая 2012
Несмываемое пятно
The Indelible Stain
Сезон 6
Серия 4
6 июня 2012
