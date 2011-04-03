Меню
Льюис 2006 - 2015 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
3 апреля 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Льюис»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Старые, несчастные, далекие вещи
Old, Unhappy, Far Off Things
Сезон 5
Серия 1
3 апреля 2011
Дикое правосудие
Wild Justice
Сезон 5
Серия 2
11 апреля 2011
У разума есть горы
The Mind Has Mountains
Сезон 5
Серия 3
17 апреля 2011
Дар обещания
The Gift of Promise
Сезон 5
Серия 4
24 апреля 2011
