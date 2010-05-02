Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Льюис 2006 - 2015 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Льюис
Киноафиша Сериалы Льюис Сезоны Сезон 4
Lewis 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Льюис»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Мертвая зима The Dead of Winter
Сезон 4 Серия 1
2 мая 2010
Темная материя Dark Matter
Сезон 4 Серия 2
9 мая 2010
Ваш вопрос о внезапной смерти Your Sudden Death Question
Сезон 4 Серия 3
16 мая 2010
Падающая тьма Falling Darkness
Сезон 4 Серия 4
30 мая 2010
График выхода всех сериалов
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Постеры советского кино – отдельный вид искусства: спорим, не угадайте и 3/5 фильмов по рекламному плакату?
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше