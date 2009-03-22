Меню
Льюис 2006 - 2015 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Льюис
Сезоны
Сезон 3
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
22 марта 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Льюис»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Аллегория любви
The Allegory of Love
Сезон 3
Серия 1
22 марта 2009
Качество милосердия
The Quality of Mercy
Сезон 3
Серия 2
29 марта 2009
Точка исчезновения
The Point of Vanishing
Сезон 3
Серия 3
5 апреля 2009
Блюз контркультуры
Counter Culture Blues
Сезон 3
Серия 4
12 апреля 2009
