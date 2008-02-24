Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Льюис 2006 - 2015 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Льюис
Киноафиша Сериалы Льюис Сезоны Сезон 2
Lewis 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Льюис»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
И лунные лучи целуют море And the Moonbeams Kiss the Sea
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2008
Музыка, за которую можно умереть Music to Die For
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2008
Жизнь, рожденная из огня Life Born of Fire
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2008
Великие и хорошие The Great and the Good
Сезон 2 Серия 4
16 марта 2008
График выхода всех сериалов
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов
Те, кто сидел за советской партой, сразу видят этот киноляп в сериале «Слово пацана»: как Крыжовников допустил такую вопиющую неточность?
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше