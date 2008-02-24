Меню
Льюис 2006 - 2015 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
24 февраля 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Льюис»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
И лунные лучи целуют море
And the Moonbeams Kiss the Sea
Сезон 2
Серия 1
24 февраля 2008
Музыка, за которую можно умереть
Music to Die For
Сезон 2
Серия 2
2 марта 2008
Жизнь, рожденная из огня
Life Born of Fire
Сезон 2
Серия 3
9 марта 2008
Великие и хорошие
The Great and the Good
Сезон 2
Серия 4
16 марта 2008
