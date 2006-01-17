Меню
Льюис 2006 - 2015 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Льюис
Сезоны
Сезон 1
Lewis
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 января 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Льюис»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
17 января 2006
Кого уничтожат боги
Whom the Gods Would Destroy
Сезон 1
Серия 2
18 февраля 2007
Галстуки старой школы
Old School Ties
Сезон 1
Серия 3
25 февраля 2007
Экспирация
Expiation
Сезон 1
Серия 4
4 марта 2007
