Главный подозреваемый 6: Последний свидетель 2003, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Сезон 1
Prime Suspect: The Last Witness
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 ноября 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
2
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Главный подозреваемый 6: Последний свидетель»
Сезон 1
Сезон 1
Season 1
Сезон 1
Серия 1
9 ноября 2003
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
10 ноября 2003
