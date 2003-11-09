Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Главный подозреваемый 6: Последний свидетель 2003, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Главный подозреваемый 6: Последний свидетель
Киноафиша Сериалы Главный подозреваемый 6: Последний свидетель Сезоны Сезон 1
Prime Suspect: The Last Witness
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Главный подозреваемый 6: Последний свидетель»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Season 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2003
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2003
График выхода всех сериалов
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше