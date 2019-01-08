Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Катастрофа 2015 - 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Катастрофа
Киноафиша Сериалы Катастрофа Сезоны Сезон 4
Catastrophe 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Катастрофа»

В 4-м сезоне сериала «Катастрофа» близится судебное слушание по делу Роба. Его заставляют работать в магазине по выходным. Шэрон тревожится, когда не может отыскать Роба. Сестра Роба и ее приемный сын отправляются к Робу и Шэрон. Роб обдумывает мысль стать квакером. Один из подопечных Шэрон опасается ее. Роб получает справку о своем здоровье от врача. Шэрон отправляется к своему доктору, после чего вместе с Фрэн идет в спортзал. Дэйв приглашает Роба и Шэрон отправиться вместе на его новую ферму. Фергал устраивает вечеринку в честь дня рождения, но Роб туда не рвется. Мама Шэрон и Фергала появляется с бойфрендом.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Катастрофа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
8 января 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
15 января 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
22 января 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
29 января 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
5 февраля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
12 февраля 2019
График выхода всех сериалов
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Гринч-подборка: антиновогодние топ-7 фильмов для тех, кого тошнит от мандаринов и хлопушек
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше