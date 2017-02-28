Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Катастрофа 2015 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Катастрофа
Киноафиша Сериалы Катастрофа Сезоны Сезон 3
Catastrophe 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Катастрофа»

В 3-м сезоне сериала «Катастрофа» Шэрон не может вспомнить, изменила ли она своему мужу. Скорейшая встреча с Нико расставляет все по своим местам. Шэрон возвращается к работе при трагических обстоятельствах. Чтобы сэкономить деньги, Шэрон и Роб решают продать дом и купить апартаменты поменьше, несмотря на то что агент по недвижимости сообщает им, что такая сделка не будет выгодной. Шэрон договаривается с пожилым вдовцом Уоллесом. Когда банк отказывается от ипотеки, а Роб не может найти работу, пара сталкивается с гневом Уоллеса. Фрэн подумывает о подтяжке, но пластический хирург Дуглас ведет себя неожиданным образом.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Катастрофа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 февраля 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
7 марта 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
14 марта 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
21 марта 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
28 марта 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
4 апреля 2017
График выхода всех сериалов
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
Те, кто сидел за советской партой, сразу видят этот киноляп в сериале «Слово пацана»: как Крыжовников допустил такую вопиющую неточность?
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше