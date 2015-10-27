Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Катастрофа 2015 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Катастрофа
Киноафиша Сериалы Катастрофа Сезоны Сезон 2
Catastrophe 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Катастрофа»

Во 2-м сезоне сериала «Катастрофа» жизнь Роба и Шэрон по-прежнему напоминает безумный круговорот событий. Раздор в их жизнь приносит эпатажная мать Роба и друзья Шэрон. Роб сталкивается с непристойным предложением от нового коллеги, в то время как Шэрон получает жесткий отказ от «мамы-друга». Затем Роб и Шэрон решают отправиться в совместное романтическое путешествие в Париж, чтобы оживить свою личную жизнь. К сожалению, результаты этой затеи в лучшем случае можно назвать неоднозначными. При этом близится годовщина их свадьбы. В это время Фрэн и Крис все больше отдаляются друг от друга. Между тем Дэйв страдает.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Катастрофа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
27 октября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
3 ноября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
10 ноября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
17 ноября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 ноября 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 декабря 2015
График выхода всех сериалов
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше