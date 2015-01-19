Меню
Катастрофа 2015 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Катастрофа
Catastrophe 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Катастрофа»

В 1-м сезоне сериала «Катастрофа» школьная учительница Шэрон отправляется в гости к американцу Робу, чтобы провести дикие выходные, которые они планируют заниматься безумным сексом. Затем он возвращается в Штаты. Его жизнь меняется, когда Шэрон звонит, чтобы сказать, что беременна. По словам врача, беременность требует тщательного наблюдения. Роб приезжает и выражает готовность участвовать в жизни Шэрон и будущего малыша. Они идут на ужин с друзьями Шэрон Фрэн и Крисом, которых никак нельзя назвать лучшей рекламой брака. Роб в конечном итоге спорит с Фрэн. Тем не менее по их возвращении домой он делает предложение Шэрон.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 12 голосов
8.2 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Катастрофа»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2015
