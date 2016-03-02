Меню
Трудности воспитания 2015 - 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Трудности воспитания
Raised by Wolves
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Трудности воспитания»

Сезон 1
Сезон 2
Техника Монро The Monroe Technique
Сезон 2 Серия 1
2 марта 2016
Волосатая Поппинс Hairy Poppins
Сезон 2 Серия 2
9 марта 2016
Старая школа Old School
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2016
Работающая девушка Working Girl
Сезон 2 Серия 4
23 марта 2016
Автомобильный багажник The Car Boot
Сезон 2 Серия 5
30 марта 2016
Караван мертвецов Dead Man's Caravan
Сезон 2 Серия 6
6 апреля 2016
