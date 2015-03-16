Меню
Трудности воспитания 2015 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Raised by Wolves
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 марта 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
13
голосов
8.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Трудности воспитания»
Сезон 1
Сезон 2
Ручное варенье
Hand Jam
Сезон 1
Серия 1
16 марта 2015
Талант Йоко
Yoko's Got Talent
Сезон 1
Серия 2
23 марта 2015
Мехмесис
Mehmesis
Сезон 1
Серия 3
30 марта 2015
Айфон, стерва и гардероб
The iPhone, The Bitch And The Wardrobe
Сезон 1
Серия 4
6 апреля 2015
Маленький сирота Мэнни
Little Orphan Mannie
Сезон 1
Серия 5
13 апреля 2015
Дорх
The Dorch
Сезон 1
Серия 6
20 апреля 2015
