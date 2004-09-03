Меню
Зеленое крыло 2004 - 2006 1 сезон
Green Wing
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 сентября 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
9
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
11
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Зеленое крыло»
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 сентября 2004
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
10 сентября 2004
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
17 сентября 2004
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
24 сентября 2004
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
1 октября 2004
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
8 октября 2004
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
15 октября 2004
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
22 октября 2004
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
29 октября 2004
