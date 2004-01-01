Dr. Caroline Todd
[на вечеринке новоселья Каролины. Каролина стоит в дверном проеме и прощается с несколькими людьми. Сью Уайт подскакивает к ней] Пока, пока, э, спасибо, что пришли. О, о, вы здесь...? Ну, спасибо, что пришли.
Sue White
[она наклоняется и говорит Каролине в грудь] Спасибо, доктор Тодд, что пригласили меня на вашу вечеринку...
Dr. Caroline Todd
Я не знала, что пригласила, но вы здесь, и теперь вы уходите, так что это главное.
Dr. Caroline Todd
Я болела.
Sue White
[с руками на своих груди] Ну, я тоже. И я полностью гладкая!
[с трудом дышит]
Dr. Caroline Todd
О, Боже. О, Боже.
Sue White
Ну, пока. Увидимся на работе, ладно?
[поет и уходит на цыпочках]