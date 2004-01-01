Меню
Цитаты из сериала Зеленое крыло

Dr. Macartney Присоединяйтесь ко мне снова на следующей неделе в этом эпизоде "Давайте не с#ем смысл" , когда я буду натирать сову.
Sue White Да?
Dr. Guilaume Secretan Я еще вопрос не задал.
Sue White Да.
Dr. Guilaume Secretan Это ответ?
Sue White Что?
Dr. Guilaume Secretan Ответ — да?
Sue White Это вопрос.
Dr. Guilaume Secretan Но ответ — да? Сделай ставку.
Sue White Не знаю, а так ли?
Dr. Guilaume Secretan Сделай ставку.
Sue White Нет.
Dr. Guilaume Secretan Нет — это ответ?
Sue White Нет — это ответ. Да никогда не будет ответом.
Dr. Guilaume Secretan Так значит, нет — это ответ?
Sue White Нет — это ответ.
Dr. Guilaume Secretan Так если я скажу, будешь ли ты когда-нибудь спать с другим мужчиной, кроме меня, твой ответ — нет?
Sue White Ты хочешь заняться со мной сексом? Я имею в виду, ты просто хочешь, хочу ли я просто, хмм, ты хочешь вытащить свой х#й и заняться со мной сейчас? Как насчет этого, а? Давай здесь... на столе? Да, как насчет запихнуть это мне в ж#пу, что скажешь на это, мистер Сикретан? Не доктор... а мистер. Да? На одну ступень выше доктора, как насчет этого, а? Мистер Сикретан, запихивающий в ж#пу сотрудника связи.
[пауза]
Sue White Так что вытри себя и вернись, чтобы сказать, что ты об этом думаешь, хорошо?
Dr. Guilaume Secretan Не уверен, что могу встать.
Sue White Нет? Ну, я на пару минут уйду, ладно?
Dr. Guilaume Secretan Хорошо. Закрой дверь.
Sue White Хорошо.
Доктор Гийом Секретан [к Сью Уайт] Знаешь, что мне в тебе нравится?
[пауза]
Доктор Гийом Секретан Ни черта.
[уходит]
Др. Алан Стэтэм Ты хочешь, чтобы я пожаловался на тебя за серьгу?
Др. Макаратни Только если я могу пожаловаться на тебя за усы.
Др. Алан Стэтэм Большинство женщин считают пирсинг отвратительным. К счастью, я всё еще цел.
Др. Макаратни Да, даже я провожу границу, когда дело доходит до пирсинга задниц.
[уходит]
Др. Алан Стэтэм Именно!
[осознает оскорбление]
Др. Анджела Хантер Перепалка?
Др. Алан Стэтэм Да.
Др. Каролина Тодд Можно ли быстро поговорить?
Др. Макаратни Зум! Ух! Вот вам двое.
[уходит]
Dr. Guilaume Secretan Так я и запомнил твое имя, когда впервые с тобой встретился.
Dr. Macartney Что?
Dr. Guilaume Secretan Ужасно раздражающий тип.
Dr. Macartney Ужасно раздражающий тип?
Dr. Guilaume Secretan Да. Мак. Я хотел сказать Ужасно Раздражающий...
[сцена переходит]
[Бойс привёл доктора Стэйтема в ресторан после того, как купил его на slave аукционе.]
Доктор Алан Стэйтем Джоанна однажды привела меня сюда... чтобы обсудить политику трудоустройства в больнице. Однако тайком я доводил её до оргазма с помощью хлебной палочки.
Сью Уайт Доктор Секретан... ты в порядке?
Доктор Гийом Секретан [сквозь слёзы] Не трогай меня.
Сью Уайт И ты прячешься в пальто из-за чего?
Доктор Гийом Секретан Я чувствую себя в безопасности здесь... Это напоминает мне...
Сью Уайт Заключение в тюрьму, когда ты был мальчиком в интернате, потому что тебя поймали за тем, что ты настраивал свои нижние штаны?
Доктор Гийом Секретан Да... Нет! Я просто хотел немного пространства - не мог бы ты просто уйти?
Сью Уайт Нет. В чем проблема? Я здесь, чтобы помочь, слушать, успокоить.
Доктор Гийом Секретан У моей матери больше нет живота.
Сью Уайт О, дорогой. Гистерэктомия?
Доктор Гийом Секретан Нет, она умерла, когда я был очень маленьким. Оставила меня без матери, и теперь моя жизнь - это просто хаос без неё, и всё становится только хуже... Я имею в виду, посмотри на мои глаза
Сью Уайт С твоими глазами всё в порядке... у тебя очень красивые глаза. Если немного на вид вот-как-то странные.
Доктор Гийом Секретан Не будь со мной милой!
Сью Уайт Ну, ладно! Соберись, ты, кретин, блин! Какой человек прячется в чужих пальто? Качаясь и воюя сам с собой? Я скажу тебе, какой это человек... эгоистичный, самодовольный дебил. Так что отцепись от этого... и перестань быть таким слабым. Мужчины не плачут. Они сильные собиратели и охотники! Так что иди охоться, иди собирай и будь полным %#$*, потому что это то, что ты умеешь делать лучше всего!
Доктор Гийом Секретан [кричит] Иди к чёрту! Ты уродливая сучка... О, теперь стало намного лучше. Хочешь немного развлечься, пока мы здесь?
Сью Уайт Ну, я немного соблазнена, потому что очень возбуждена. Но нет, спасибо, я предпочла бы полизать свою подмышку.
Sue White [сидя за своим столом, она поставила вентилятор перед собой, чтобы волосы развивались на ветру. На протяжении всего разговора она соблазнительно вертится на своем столе]
Dr. Macartney Этоridiculous график, если он позволяет Секретану и ещё одному ключевому члену моей команды уйти в одно и то же время, ты понимаешь - вместе!
Sue White Ключевой член команды? - нет. Бестолковая баба? да!
Dr. Macartney Ладно, я не хочу быть без этой бестолковой бабы и без наглого придурка одновременно.
Sue White Ну, есть более чем достаточная замена.
Dr. Macartney Не думаю, что такая есть.
Sue White Парень совсем не незаменим, это ты всегда говорил.
Dr. Macartney Да, я всегда это говорил - мне очень приятно, что он не на виду.
Sue White И ты отлично справлялся до того, как появилась эта бестолковая баба.
Dr. Macartney Разве я?
Sue White Да!
Dr. Macartney Да, пожалуй, справлялся, да.
Sue White Так в чем проблема?
Dr. Macartney Я не хочу, чтобы они оба были отсутствующими - вместе! Не хочу!
Sue White Почему?
Dr. Macartney Просто так.
Sue White Почему просто так?
Dr. Macartney Потому что... потому что парень - придурок!
Sue White Да, ну, вообще-то, ты знаешь, я не составляю расписание.
Dr. Macartney Извини, ты на моей стороне или нет...?
Sue White Доктор Мака́ртни, доктор Мака́ртни, да, я всегда на твоей стороне, ты знаешь, я рядом с тобой, я с тобой, я через твою сторону, я *под* твоей стороной... Я повсюду с тобой.
Dr. Macartney Ладно, мне пора уходить, окей.
[уходит]
Sue White Я умею стойки на руках делать! Теперь, хочешь это увидеть? Хочешь...? Хочешь это увидеть?
[она встает, поднимает юбку и поправляет кр#чок]
Sue White Оооо...
Dr. Macartney Я вижу шоколадного Фила Коллинза, который выскакивает из кукушкины часов каждый час, чтобы прибрать своё нацистское золото.
Lab Guy Имя? Я не могу просто написать "Длинная женщина, которая не научилась принимать правильные меры предосторожности за свои сорок лет на Земле"?
Joanna Clore Эмм...
[Видит Харриет в другом окне]
Joanna Clore Харриет Шуленберг.
[Убегает]
Lab Guy Не уходи! Я думаю, что люблю тебя!
Доктор Алан Стэтхэм Эмм... возможно, вы думаете, что я сравниваю свой член с членом трупа.
[смотрит подозрительно и уходит]
Joanna Clore [на автоответчике] Все кончено, Алан. Не связывайся со мной. Ты больше никогда не почувствуешь мой супер-влагалище.
Dr. Alan Statham Я, я, я хочу, чтобы люди оставляли имя!
Dr. Macartney Я уверен, что в вашей последней больнице все находили вашу личную жизнь увлекательной. Занимайтесь делом. Достаточно ситкомов, действие которых происходит в больницах, не так ли?
Доктор Гийом Секретан Да, я умер и попал в рай, женщины дерутся за свои штаны. Они сейчас порвут друг другу одежду!
Бойс У меня полудержка.
Доктор Гийом Секретан Полудержка? Что с тобой, парень, я как флагшток!
Доктор Мартин Дир Она моя смуу тоже!
Доктор Гийом Секретан Она твоя смуу? И моя смуу!
Доктор Мартин Дир Что будем делать?
Dr. Martin Dear Я люблю тебя и всегда любил!
Harriet Schulenburg Извините, это не подходящее время?
Joanna Clore Нет, доктор Дир говорил мне о том, что сказал ему сегодня один пациент. Психиатрический пациент, очевидно.
Ким Алабастер Эм, ты знаешь, что твой золотой рыбка мертва?
Джоанна Клор Да, я знаю, что она мертва, она и должна быть мертва, я купила её мертвой! Так я могу смотреть на нее и говорить: "Ты мертва, а я нет, ты тупая рыбка!"
Доктор Каролина Тодд Бойс, ты дружишь с Маком и Гаем. Кто самый мерзкий?
Бойс Гай. Гай, Гай, Гай, Гай.
Доктор Каролина Тодд Гай? Почему Гай?
Бойс Он однажды этически возражал против реанимации женщины с размером А.
Доктор Каролина Тодд Яйцеклетка?
Бойс Нет, A-куб, маленькие щеночки. Он сказал, что не стоит спасать меньше горсти.
Доктор Каролина Тодд Господи Боже!
Др. Макаратни [Гай пьяно угнал скорую помощь. Мак говорит по телефону с полицией] Он определённо становится более разумным. Просто у него недавно был шок. Он переспал с матерью.
Др. Гийом Секретан Не говори им об этом!
Др. Макаратни [Говорит с Гаем] Почему, это не преступление.
[Слушает телефон]
Др. Макаратни О, это преступление! Говорят, можно получить семь лет.
Др. Гийом Секретан Это ты пытаешься отговорить кого-то от суицидальной депрессии, да?
Др. Макаратни Я просто объясняю смягчающие обстоятельства для угонщиков.
Др. Гийом Секретан Угонщики! Ты думаешь, что я получаю от этого удовольствие?
Dr. Caroline Todd За козлов с копытами! Пусть они никогда не падают с горы и не ломают свои хрупкие ноги!
Joanna Clore А я полагаю, что радиология - это настоящее лекарство, да?
Dr. Alan Statham Я даже не собираюсь отвечать на это.
[пауза]
Dr. Alan Statham Да, это чертовски так и есть!
Dr. Guilaume Secretan Я был только в старом стадионе Хакни прошлой ночью... проставил на собаку.
Dr. Macartney Правда? На тебя же РСПЦА выпишет.
Dr. Guilaume Secretan Нет, на обезьяну, это пятьдесят фунтов.
Terry Пятьсот.
Dr. Guilaume Secretan Правда? А как насчёт пони?
Dr. Macartney Это что-то вроде маленькой лошади...
Д-р Макаратни Ну так скажи, почему на тебе блузка?
Д-р Гийом Секретан Что?
Д-р Макаратни Это блузка, разве нет?
Д-р Гийом Секретан Отвали, это дизайнерская.
Д-р Макаратни Что, Лора Ашли?
[Гай объясняет правила "гайбола"]
Доктор Гийом Секреан Теперь запомните, не выходите за пределы прихода, если доберётесь до мэзона, поднимите руку и закричите: "Мэзон!"
Доктор Мака́ртни Мэзон!
Доктор Гийом Секреан Нет ёжиков и никаких тактик зарывания. Я выиграл жеребьёвку, поэтому правила произвольные. Поняли?
Доктор Мартин Дир Нет, не really.
Доктор Гийом Секреан Хорошо. Вперёд!
Dr. Caroline Todd Я всегда думала, что такие школы — это так жестоко. Представьте себе этих бедных детей, оставленных перед большими, холодными викторианскими зданиями с их багажом, плачущими.
Dr. Guilaume Secretan Это чепуха, потому что... моя школа была эдвардианской.
Dr. Caroline Todd Они никого не знают, не знают, куда им идти. Какие родители могли бы так поступить со своим ребенком?
Dr. Macartney Типа.
Карен Болл [Гарриет плачет о Линдоне] Возьми шоколадного члена, они поднимают настроение.
Доктор Мартин Дир [блюзовая гармоника] Сижу у твоей кровати/ надеясь, что смогу починить твою разбитую голову/ Мне так жаль, что ты в коме/ Я бы хотел, чтобы ты вернулся... э.
Доктор Алан Статэм [вися в офисе Джоанны на петле] Помогите!
[без реакции]
Доктор Алан Статэм Мне нужно в туалет!
Sue White О, боже, прости, что снова тебя сюда тащу, Мак, знаю, это скучно. Чёртов компьютерный вирус сожрал половину твоих записей. Так, всё ещё холостой, вижу, и никто не может этого понять! Почему ты до сих пор не женат — для меня загадка.
Dr. Macartney Ага.
Sue White [быстро печатает что-то на компьютере] Боже, я хочу тебя. Не только сексуально, во всех отношениях.
[быстрая печать]
Sue White Я хочу просыпаться рядом с тобой, смотреть, как ты спишь,
[печатает]
Sue White проводить рукой по твоей спине и продвигаться дальше, зная, что моя рука может заставить тебя чувствовать так, как никто другой не сможет.
[ещё печатает]
Sue White Номер мобильника?
Dr. Macartney 07956, вообще-то, я между...
Sue White Бедрами?
Dr. Macartney ...сетями.
Sue White Хорошо.
[печатает]
Sue White И, эм... О, боже, я хочу чувствовать тебя у себя во рту.
[печатает]
Sue White Номер дома?
Dr. Macartney 21.
Sue White Вот оно! Это всё, чего не хватало. Ну что ж, ты свободен, можешь идти. Увидимся на аукционе рабов.
Dr. Macartney Да.
Sue White [шёпотом] У меня неограниченный бюджет!
Доктор Гийом Секретен Целоваться в туалете?
Доктор Каролина Тодд Да... кто пел Kissing In The Toilets в 1978 году?
Доктор Гийом Секретен Эм... это был молодой Джордж Майкл?
Доктор Каролина Тодд Да.
[уходит]
Доктор Гийом Секретен Чёрт, это было на удачу!
[поёт]
Доктор Гийом Секретен Целоваться в туалете - не смывай, это шикарно...
Доктор Гийом Секретан Я могу нырнуть в пижаме.
Доктор Макаратни Наверное, это очень полезно для тех, кто мочится в постель.
Dr. Caroline Todd Как прошло собеседование?
Dr. Macartney Не уверен... кажется, я использовал слова 'работа', 'палка', 'в' и 'жопу' все в одном предложении. Это плохо?
Dr. Caroline Todd Что ж, я... думаю, интонация очень важна.
Dr. Macartney О, действительно? Чёрт. Чёрт возьми. Извините, мне нужно посмотреть на пациентов.
Др. Макаратни Мартин, Мартин, посмотри на это — это твоя подпись?
Др. Мартин Дир Да, это она, да.
Др. Макаратни Да, на свидетельствах о смерти не принято рисовать смайлики. Это выглядит немного неуместно.
Др. Гийом Секретан Ты - рыжий.
Др. Макаратни А я - блондинка с клубникой.
Доктор Анджела Хантер Что ты делала до того, как алкоголь стал центром твоей жизни?
Доктор Кэролайн Тодд Домашка.
Dr. Guilaume Secretan [критика вина Мартина на вечеринке] Чистая дрянь! Знаю, ты стоял в магазине и думал: "Знаю, что надо взять Шабли, но это всего лишь вечеринка". Вино за свои деньги, а за свои деньги ты получаешь дерьмо!
Sue White [Дата аукциона рабов] О, я буду наслаждаться твоим телом, как и твоим умом, бедный парень!
Lyndon Jones Не хочу.
Sue White Почему?
Lyndon Jones Потому что ты отвратителен, утомителен и безнадежен! Извини, но это просто так. Давай забудем, что это вообще произошло.
[садится в такси. Она идет за ним]
Sue White Я не против проглотить!
Lyndon Jones [он выпрыгивает на другую сторону и убегает]
[Парень случайно признался, что в пять лет был подружкой невесты]
Доктор Гийом Секретан Это была фраза!
Доктор Ма카́ртни Фраза о гендере?
Доктор Мартин Дир [ему передают CD с линиями кокаина на вечеринке. Он переворачивает его, и другой парень бросается на ковёр] Хорошая группа!
Dr. Guilaume Secretan И я нашёл свой номер, смятый в её руке на странице романа. Вот что для меня означает L'Air du Temps.
Joanna Clore Если хочешь заняться с#ксом, просто скажи об этом!
Jake Видишь это? Это интуиция. Она никогда не покидает тебя.
Харриет Шуленберг Я не пьяна! Это не так! Алкоголь!
[Они достают алкоголь для нее. Вдруг Джоанна начинает кричать в своем офисе]
Dr. Macartney Знаешь, что тебе нужно? Тебе нужна система. Я использовал мнемонику, когда готовился.
Dr. Guilaume Secretan Да, и мне тоже. Берёшь кости черепа, ладно...
[указывает на части своей головы, называя кости]
Dr. Guilaume Secretan лобная, теменная, затылочная, скуловая, клиновидная, височная, верхняя челюсть, нижняя челюсть, сошник, носовая.
Dr. Martin Dear Боже, как ты это запомнил?
Dr. Guilaume Secretan Я просто взял простую фразу, где слова начинаются с тех же букв, что и кости.
Dr. Macartney Давай, что это за фраза?
Dr. Guilaume Secretan Иностранные политики часто зазывают стереотипные мелодии, беда, беда, Венесуэла, шея.
Dr. Macartney Мне известно, что из этой комнаты выходит больше людей живыми, чем мертвыми. Есть люди, которые занимаются учётом этих цифр.
Dr. Alan Statham Прекрати!
Dr. Caroline Todd Что произошло в день аварии?
Dr. Macartney Какая авария?
Dr. Caroline Todd Ооооoh! Чёртовы г*****!
Dr. Macartney Скажи это вместе со мной, скажи это вместе со мной, фанк-э.
Dr. Martin Dear Фанк-и!
Dr. Macartney Фанк-э!
Dr. Martin Dear Фанк-и!
Dr. Macartney Нет, фанк-э!
Dr. Guilaume Secretan [страшным голосом] Фанк-э!
[Доктор Сикретан заходит в офис Сью с маленьким мальчиком под мышкой]
Сью Уайт Что это?
Доктор Гийом Сикретан Это ребёнок. Эм, что они едят?
Сью Уайт Он потерялся?
Доктор Гийом Сикретан Нет. Я его позаимствовал, потому что пытаюсь завести роман, и, видимо, женщинам это нравится.
[пауза]
Доктор Гийом Сикретан Это хоть что-то делает для меня?
Сью Уайт Нет.
Доктор Гийом Сикретан [он ставит ребёнка на стол Сью] Вот, держи.
[он уходит]
Сью Уайт [смотрит на ребёнка без энтузиазма] Эм, привет.
малыш Привет.
Сью Уайт Привет. Эм... ты, ты хочешь одну из этих конфет?
[она достаёт леденец из ящика]
малыш Да, пожалуйста.
[протягивает руку к леденцу]
Сью Уайт [убирает леденец] Но ты не можешь его взять.
[Сью купила Гая на аукционе рабов, так как Мака не было]
Сью Уайт Правда, теперь ты мой раб, и я могу заставить тебя делать всё, что захочу, доктор Секретан.
Доктор Гийом Секретан Да, в разумных пределах.
Сью Уайт Ну, не обязательно.
[она вытаскивает красный кудрявый парик из своей сумки]
Сью Уайт Вот, например, надень это.
Доктор Гийом Секретан Что?
Сью Уайт Давай, раб, надень это!
[Гай неохотно надевает парик]
Сью Уайт Ууу, хорошо, просто, эээ, прикуси щеки.
Доктор Гийом Секретан Почему?
Сью Уайт Просто сделай это! Просто притворись, что у тебя есть скулы.
Доктор Гийом Секретан Ну ладно...
[он делает, как его просят]
Сью Уайт И скажи "Привет, Сью".
Доктор Гийом Секретан Привет, Сью.
Сью Уайт [она стонет] ..."Я доктор Макинтош"...
Доктор Гийом Секретан Я доктор... ааааа. О, я это не скажу, о, ради всего святого!
Сью Уайт Да, потри мне попу! Три! Три её!
[Гай неохотно делает это]
Сью Уайт Хааааах, ахохо, хихихи...!
[она хихикает по-девчачьи]
Сью Уайт Ну, давай купим диван вместе, Мак, а? А? Прекрасно, не так ли?
Доктор Гийом Секретан О, великолепно.
Сью Уайт Какой прекрасный шоурум, не так ли? Не слишком людно для субботы? Как этот? Пойдём купим его?
Доктор Гийом Секретан Да, давай купим его, дорогая.
Сью Уайт Оооо, хорошо!
Доктор Гийом Секретан Я могу представить, как моё белое худенькое тело лежит на нём. Я вижу, как мои рыжие волосики собираются в щелях.
Сью Уайт Вижу? О, перестань! О, в моей щели! Собираются в моей щели! О, как мило! Оооо, ты моя прелесть!
Dr. Caroline Todd [на вечеринке новоселья Каролины. Каролина стоит в дверном проеме и прощается с несколькими людьми. Сью Уайт подскакивает к ней] Пока, пока, э, спасибо, что пришли. О, о, вы здесь...? Ну, спасибо, что пришли.
Sue White [она наклоняется и говорит Каролине в грудь] Спасибо, доктор Тодд, что пригласили меня на вашу вечеринку...
Dr. Caroline Todd Я не знала, что пригласила, но вы здесь, и теперь вы уходите, так что это главное.
Sue White [наклоняется и страстно ее целует]
Dr. Caroline Todd Я болела.
Sue White [с руками на своих груди] Ну, я тоже. И я полностью гладкая!
[с трудом дышит]
Dr. Caroline Todd О, Боже. О, Боже.
Sue White Ну, пока. Увидимся на работе, ладно?
[поет и уходит на цыпочках]
Бойс [к Аллану] Ты не сможешь меня рассмешить... тыканием в меня.
Д-р Гийом Секретан Да, увидимся в Цюрихе.
Dr. Caroline Todd Он мне нравится.
Sue White Поняла.
Dr. Caroline Todd Не в профессиональном смысле.
Sue White Ага.
Dr. Caroline Todd Я работаю с ним каждый день, так что...
[Сью издает странные звуки, как будто задыхается]
Dr. Caroline Todd Что?
Sue White Ничего. Это – это ты работаешь с ним каждый день?
Dr. Caroline Todd Да.
Sue White Парень?
Dr. Caroline Todd Нет.
Sue White Другой?
Dr. Caroline Todd Да.
Sue White [на грани слёз] Этот – этот с львиной гривой?
Dr. Caroline Todd Я – да.
Sue White Поняла. Ну, доктор Трод, возможно, у тебя уже был шанс с ним. Может, слишком поздно. Может, кто-то другой заслуживает приоритета. Может, тебе стоит просто ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ или заплатить цену. Ммм, ммм? Теперь, может тебе стоит об этом подумать. Будь на чеку, леди.
Joanna Clore Каким же надо быть м#аскированным похитителем?
Dr. Alan Statham Ну, таким, что не сильно хочет нарушать местные законы, на самом деле.
Доктор Каролина Тодд [Заключительный совет экскурсии по школе] Не болейте. Мы вас усыпим и сделаем с вами ужасные вещи.
Нейрохирург Мак, ты давно в этой сфере, что бы ты сказал, что самое плохое в этой работе?
Доктор Макартни Самое плохое, я бы сказал, это белые халаты, потому что они делают меня очень бледным.
Нейрохирург Серьёзно.
Доктор Макартни Серьёзно? Бюрократия.
Нейрохирург Нет.
Доктор Макартни Недостаток финансирования?
Нейрохирург Нет, я имею в виду что-то более ориентированное на пациента.
Доктор Макартни Понял, вонючие пациенты.
Др. Гийом Секретен [В операционной. Мартин снова провалил экзамены] Может, он не создан для того, чтобы быть врачом. Может, ему стоит стать медсестрой, они тоже могут быть не очень умными!
[почка с loud clang прилетает ему прямо в лицо]
Др. Гийом Секретен Ай!
Медсестра поддержки Извини!
Доктор Алан Стэтэм Добро пожаловать в психиатрическую лечебницу!
Доктор Каролина Тодд Что, "Здесь не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает"?
Доктор Алан Стэтэм Что ж, я не знаю, насчет этого, хотя Фонд является работодателем с равными возможностями, так что некоторые из секретарей могут быть немного...
[крутит пальцем у виска]
Джоанна Клор [скучает по нему] О, Боже!
[Увлекает Каролину прочь]
Jake [Кэрол уничтожила его винтажный Тамагочи] Подождите секундочку!
[отворачивается и тихо кричит]
Jake Ладно, я пойду налить ещё бокал этого прекрасного вина!
Sue White [целуя куклу] Живи, чёрт возьми! Живи!
Ventriloquist's Dummy Убирайся обратно к доктору Макарати.
Sue White Я знаю. Просто не знаю, что делать с Холи.
Ventriloquist's Dummy Уничтожь её!
Sue White Как?
Ventriloquist's Dummy Положи это на меня!
Доктор Гийом Секретан Тебе стоит быть с кем-то... менее милым!
Доктор Каролина Тодд Уйди и подумай, как мало смысла в этом.
Jake [Кэрол его бросила] Что ж, ты это сделала очень хорошо, спасибо.
Dr. Caroline Todd О, нет, не будь такой милой. Хотя бы рассердись или закричи, или что-то в этом роде.
Jake Нет, я не собираюсь сердиться и кричать о ТОМ, ЧТО МЕНЯ ДЕРЖАТ НА ЛИНИИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, КОТОРОМУ ВСЕ ЯСНО, С КЕМ ЕЙ СЛЕДУЕТ БЫТЬ, ТОЛЬКО НЕ ЕЙ, потому что крики на самом деле ничего не решают, разве нет?
Sue White СУУУУВЕНИР? Извини, я всегда хотела это сказать.
Boyce У меня написано "Снижает уровень спермы", а у тебя?
Нaughty Rachel "Может вызвать выкидыш"
[Они меняются сигаретными пачками и начинают курить]
Доктор Алан Стейтем Мне нужна новая бейджик. На нём должно быть написано "Доктор Алан Стейтем, консультирующий радиолог", но кто-то зачёркнул буквы О, Н, С, Л, первую Т и А в слове "Консультирующий"!
Сью Уайт Так теперь написано...?
Dr. Macartney [судебный запрет] Прочитай это, запомни, и никогда больше не подходи ко мне.
Sue White НО ЧТО НАСЧЕТ ЭТОЙ МАЛЫШКИ?
Sue White [Бегая по столовой] Вы все толстяки! Это есть нельзя, вы слишком толстые!
Dr. Angela Hunter Если ты увидишь новую девицу, отломи ей пальцы, сожги волосы и вырви соски!
Ким Алабастер Он того не стоит, Карен.
Карен Бал [плача из-за того, что Мартин гонится за Кэрол] Стоит!
Ким Алабастер Не стоит.
Карен Бал Стоит!
Ким Алабастер На нем розевые штаны, Карен!
Карен Бал Мне они нравятся!
Sue White Как насчет этого?
Dr. Martin Dear [примеряет рубашку] Ну, она, конечно, немного жестковата... вот здесь.
Sue White О, боже мой, эти должны были быть постираны!
Dr. Martin Dear Постираны? Ты хочешь сказать, что они не новые?
Sue White Новые? Нет, они не новые, что мне делать с новыми одеждами в моем офисе? Это ящик мертвецов!
Dr. Martin Dear Ты хочешь сказать, что это одежда мертвых людей? Это отвратительно.
Sue White О, да ладно, в этом нет ничего плохого. Смотри:
[указывает на рубашку]
Sue White Смертельная ДТП,
[указывает на брюки]
Sue White Смертельная ДТП,
[ставит ботинок на стол]
Sue White Жертва инсульта! Я ждал три дня, чтобы это получить, экономит мне кучу денег. Но давай, я отведу тебя на шопинг.
Сью Уайт Ты говоришь, что переживаешь из-за экзаменов. Ну, мне кажется, если бы ты перестал переживать, тебе было бы лучше.
Доктор Мартин Дир Да!
Ведущий аукциона рабов Доктор Мака́рти вышел из аукциона рабов.
Сью Уайт [вывает от горя]
Dr. Caroline Todd [проводит собеседование с потенциальными квартирантами] Все, с кем я говорила, только и делают, что психопаты.
Dr. Angela Hunter Ах, да, я не психопат! ХА ХА ХА ХАА! Я не психопат!
Dr. Caroline Todd На самом деле, я этого не знала. У меня было несколько откровенно слабых материалов о позорном втором имени. Я не знала ничего из этого.
Dr. Guilaume Secretan Ага.
Dr. Caroline Todd Теперь я знаю. У меня уйма знаний. Я как ходячая энциклопедия...
Sue White Ты знаешь историю волшебного розового кролика?
Dr. Macartney Подожди. Этот волшебный кролик живет в Заколдованном лесу?
Sue White Да!
Dr. Macartney Этот волшебный кролик только из своей норы выглядывает время от времени?
Sue White Правильно!
Dr. Macartney Можно я скажу кое-что? Я вообще не понимаю, о чем мы говорим.
Sue White Да, понимаешь!
Dr. Macartney Нет, не понимаю, я ухожу.
Доктор Мартин Диар [злоупотребляя базой данных] Раньше смеялся надо мной, а теперь продаёт холодильники! Да!
Dr. Macartney Я собираюсь забрать твой 'Шапка от похмелья' и дать тебе свою 'Шапка, когда я знал, что хватит'.
Dr. Alan Statham Так вот...
Boyce Кто это?
Dr. Alan Statham Я не сова, Бойс.
Boyce Хотя ты, знаешь, довольно пернатый на ощупь?
Dr. Alan Statham Нет, и я полагаю, что ты сейчас начнешь рассказывать абсурдную историю о том, как проснулся у меня в постели после аукциона рабов и пришлось занять мои штаны!
Boyce На, держи. Я еще не успел их постирать...
Доктор Алан Стазэм Нет, Сью Уайт не здесь, она ушла по своим делам! Ладно, я ей передам. Нет, это не Доктор Стазэм, это кто-то другой.
Dr. Guilaume Secretan Дальше не пойдёт.
Dr. Caroline Todd Мне кажется, мне придётся тебя у#бить.
Доктор Макаратни [ударяет головой Гая о шкафчики] Скажи это!
Доктор Гильом Секретан Я вас извиняюсь...
Доктор Макаратни [ударяет Гая по голове] На английском!
Доктор Гильом Секретан Мартин, я извиняюсь... я извиняюсь... я извиняюсь... что сказал тебе, что ты сдал экзамены, когда ты их не сдал.
[Мартин тянет за губу Гая]
Доктор Макаратни Теперь обнимите.
Доктор Гильом Секретан Доктор Гильом Секретан, доктор Мартин Дир: Что?
Доктор Макаратни Я сказал обнимите.
[реакции нет]
Доктор Макаратни ЧЕРТОВСКИ ОБНИМИТЕ!
[Гай и Мартин очень неловко обнимаются, но расходятся, когда Макаратни уходит. Он оборачивается назад.]
Доктор Макаратни Я сказал обнимите!
Д-р Гийом Секртан [о новом наряде Мартина] О, смотрите, это любовное дитя Уэйна Слипа и Годзиллы. Ты что, восьмой гном, Тва#и? Знаешь, даже если бы ты был из будущего, ты все равно ошибался бы. А знаешь, что мне нравится в этом наряде? Ничего.
[сосет шипы на его плечах]
Jake [в кабинете трудотерапии] Итак, Джоанна, теперь, когда мы немного расслабились, я хотел бы попробовать кое-что.
Joanna Clore Ну, поторопись, у меня есть офис, который нужно вести.
Jake Итак, я хочу, чтобы ты представила, что все недавние неприятности находятся в маленькой коробочке глубоко внутри.
Joanna Clore А, да, хорошая маленькая коробочка.
Jake Нет, мы должны справиться с этим. Итак, на счет три, я хочу, чтобы ты открыла коробку и справилась с тем, что внутри. Один... два...
Joanna Clore ААAH! ААAHH! ААAHHH!
Jake Нет, ну...
Joanna Clore ААAH!
Jake Хорошо, закрой коробку.
Joanna Clore АААAHH!
Jake Закрой коробку.
Joanna Clore АААAHH!
Jake ЗАКРОЙ КОРОБКУ! Нет, тебе этого не нужно. Давай просто постараемся расслабиться...
Карен Болл [онлайн игра] Я не хочу быть в Слизерине!
Непослушная Рэйчел Ты не можешь вернуться. Решение Сортировочной шляпы окончательное!
Карен Болл [бегит прочь, плача]
Ким Алабастер [начинает бегом за ней]
Непослушная Рэйчел Нет! Осторожно! Это может быть трюк Слизерина...
Др. Гийом Секретан Так что, ты точно понимаешь ло́жку судьбы?
Др. Мака́ртни Я понимаю ло́жку судьбы.
Dr. Alan Statham Да здравствует, ты, Няня Нимфетка! Будь моей!
Dr. Alan Statham Конфискация по времени!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Нейрохирург [про себя] Не могу представить, почему он хочет тебя забыть. Кошмар.
Доктор Гийом Секртан [Группа "Amnesty International" на "Тайном балу полицейского" 2006, к члену аудитории] Ты ходил в Коммунальную школу?
Нейрохирург Инцидент.
Доктор Гильом Секретан Несчастный случай.
Нейрохирург Инцидент.
Эмми [очарованная пением Бойса "Испорченная любовь" для Чарити. Мак отводит её в сторону]
Harriet Schulenburg [она пришла на работу в ушах зайца] Я думала, все как-то приподняты! О, Боже. Я принесла цветы на могилу мамы...
Доктор Мартин Дир [трюк с йо-йо] Считай муравьёв!
Доктор Каролина Тодд Ты сказала, что у тебя есть запасная комната, это была ложь!
Доктор Гийом Секретан У меня есть споровая комната! Я собираю споры со всего мира.
Доктор Алан Статэм Ты слишком далеко, ты… иммигрантский дебил!
Сотрудник парковки ...Да. В любом случае, настоящие врачи, люди как он
[указывает на Мака и его мотоцикл]
Сотрудник парковки , занимайте места ближе к больнице.
Доктор Алан Статэм Я чертовски настоящий врач!
Sue White [лежит на столе, плавая пинг-понговым шариком с помощью трубочки]
Dr. Caroline Todd Извини, не самое удачное время?
Sue White [встаёт] Нет, нет, я здесь, чтобы успокоить, я здесь, чтобы поддержать, я здесь, чтобы выслушать беды работников.
Дудл, приколотый к шкафчику Мака АНТИ-ТЕЛО. Мы против всех!
Boyce [сканируя пакеты чипсов] Прямое попадание!
Sue White Служба охраны труда и техники безопасности сказала, что тебе придётся подстричь волосы, но для меня они не могут быть длиннее! Я представляю, что женщина может только висеть!
[хватает за волосы Мака]
Нaughty Rachel Ооох, Карен, доктор Мартин Дир, этот-он-не-совсем-такой, уже в пути!
Карен Болл О боже! Как я выгляжу?
Нaughty Rachel ...Жестко.
Бойс Мартин!
Доктор Мартин Диар Бойси!
Бойс Мартин!
Доктор Мартин Диар Бойси!
Бойс Мартин!
Доктор Мартин Диар Бойси!
Бойс Мартин!
Доктор Мартин Диар Бойси!
Бойс Мартин!
Доктор Мартин Диар Бойси!
Бойс ХВАТИТ!
Доктор Каролина Тодд Как ты себя чувствуешь?
Доктор Макаартни Очень устал.
Доктор Каролина Тодд Это совершенно нормально, ты же Доктор.
Доктор Мартин Дир Парни из лаборатории постоянно крадут мой йогурт!
Сью Уайт Эй, эй! Полегче, Коломбо!
Др. Каролина Тодд Почему он не помнит, что мы были... влюблены целых пятнадцать минут?
Нейрохирург Пожалуйста, отпустите мои лацканы! Это временное явление, ретроградная амнезия после травмы головы, он должен в норму прийти через три недели. Что ж, пятнадцать минут? Значит, это по-настоящему?
Др. Каролина Тодд Замолчи. У нас тоже было наращивание.
Нейрохирург О! «Наращивание». Теперь, если не возражаете, мне нужно в туалет...
Dr. Guilaume Secretan [глупо бродя вокруг и плача, сам с собой] Мы сражаемся с разъяренными полчищами/ что-то там что-то/ Судьбы нашей мы Лорды/ За школу Уайтлиф/ будем сражаться единым фронтом/ Ура! Ура! Ура! Что ты на меня смотришь? Ублюдок!
Сестра поддержки [к Гаю] Отвали, Мясник!
Непослушная Рэйчел Что ты делаешь?
Доктор Мартин Дир Я поджидаю!
Harriet Schulenburg Я знаю, что выпила много таблеток, чтобы выгнать его, но это не значит, что я его не люблю. Он просто немного моргает.
Kim Alabaster [указывает на календарь] Он с няней! Так, дамы, давайте убираться отсюда.
Доктор Алан Стэтэм [в пылу страсти с Джоанной] Я люблю тебя, Саймон Мэйсон!
Dr. Guilaume Secretan Просто подумай о костях, и фраза вернётся!
Dr. Caroline Todd [по телефону с слесарем] Я врач. Я начинаю новую работу в 8:30 в больнице. Я грязная и уставшая, люди могут умереть, и это будет твоей виной!
Dr. Alan Statham Слушай меня!
Д-р Алан Стэтхем И мы можем видеть на втором изображении желчного пузыря, что камень был выведен. Я называю это эффектом Мика Джага, потому что это катящийся камень... Это шутка, можете посмеяться.
Доктор Каролина Тодд Не знаю, мне кажется, я бы вполне хотела мужа. Он мог бы стряхивать пауков с моих туфель.
Летающий кот Мяу!
Доктор Каролина Тодд Откуда ты пришёл?
Доктор Алан Стэйтем [Брошенный. Отрезает галстук ножницами и дышит с перебоями]
Доктор Мартин Дир Пилот лучше, чем доктор, не так ли?
Др. Алан Стефем Тсс! Гном может услышать тебя...
Доктор Макаратни [Первый день Карол] Я за неё ручаюсь! Да, ты выглядишь как доктор. Расширенные зрачки... нет чувства юмора...
Доктор Кэролайн Тодд [pranked] Я только что увидела лица Иисуса.
Sue White [мобильный телефон начинает звонить, и она начинает танцевать]
Доктор Макаратни Это должно травмировать большую часть из них, чтобы они никогда не выбирали карьеру в медицине.
[Он и Кэрол дают друг другу пять]
Patient [Доктор Стейтем в костюме канадского жандарма] Ты поймал своего человека? Жандармы! Жандармы всегда ловят своего!
Доктор Кэролайн Тодд [Вечеринка] Там есть несколько неврологов, которые могут помочь тебе!
Dr. Alan Statham Если вскипятить чайник с уксусом, это избавит от накипи.
Др. Гийом Секретан Мой отец был одним из гномов из Цюриха.
Джоанна Клор Что, правда, совсем низкий?
Доктор Анджела Хантер [Харп] Это такая часть меня, что я действительно забываю, что это довольно большое.
Парень Анджелы Умница, детка.
Dr. Guilaume Secretan [притворяясь Сью] Я злая, и я шотландка, я злая, и я шотландка...
Нaughty Rachel [Мобилки на вибрации, приклеенные к её груди] Поцелуй меня! Я переборщила, да?
Доктор Каролина Тодд Я наклоняюсь, чтобы случайно не натянуть на себя шляпу похмелья, которая свисает надо мной.
Jake [Гипнотизировать Кэрол, чтобы она забыла Мака?] Я могу попасть в беду.
Гарриет Шуленбург [роман с лысым IT-шником] Но он такой блестящий!
Сью Уайт [бросает свадебный букет, и доктор Тодд ловит его] Нет! Не думаю.
[вытаскивает его и передает доктору Хантеру]
Доктор Анджела Хантер [обходит вокруг доктора Тодда]
Kim Alabaster [Конкурс Ксероксов] Что? Ол' "Большие Штаны", а?
Lyndon Jones Ну, ты же спросила меня, кто мне больше нравится...
Harriet Schulenburg [Танец Победителя]
Dr. Guilaume Secretan Готы! Гениально, как они специально делают вид, что они уроды.
Joanna Clore Я обожаю запах формальдегида по утрам, а ты нет?
Парень Анджелы Она милая, да, но она танцует, как волк.
Dr. Guilaume Secretan У него была одна спереди и одна сзади.
Заявитель Я единственный ребенок! Ха-ха!
[Бьёт головой об подушку]
Заявитель Мамочка! Папочка! И я! Ах, теперь мне лучше.
Dr. Caroline Todd Джейк такой позитивный. Он говорит: "Люби так, будто никогда не был обижен, Работай так, будто деньги не нужны, и Танцуй так, будто никто не смотрит." Мне это нравится.
Dr. Martin Dear Да, Танцуй так, будто никто не смотрит!
[Глупый танец]
Доктор Макаратни [Кома Сон] В этом городе нет места для нас двоих!
Бойс [текила с ломтиками] Если ты все еще стоишь после этого, я позволю тебе засунуть руку в мои штаны.
Нaughty Рэйчел О, Боже!
[Все пьют, а Рэйчел убегает, чтобы вырвать]
Ким Алабасер Все еще стою...
Доктор Мартин Дир [Край обрыва, скорая помощь] Я готов пожертвовать собой! У меня и ноги не работают, в любом случае!
Доктор Макаратни Нет!
[В сторону к Гаю]
Доктор Макаратни Это Карен? Карен не хотела бы этого.
Доктор Мартин Дир Нет, ты не можешь идти, у тебя есть Кэрол, значит, должен идти Гай!
Доктор Гийом Секретан Подождите, у меня тоже есть за что жить! Я не могу умирать, не могу умирать... пока не вспомню имя Последнего мушкетера!
Доктор Мартин Дир Атос!
Доктор Гийом Секретан О, точно...
Доктор Гийом Секретан [Карточная Игра] Это еще один Таро, Каро...
Sue White Ах, она тронула меня за задницу! Её, ту, у кого нет сисек! Тронула за задницу!
Sue White Ты только что тронул мою Белку?
Мама [Чай] Вот, дорогая.
Джоанна Клор Ты взрослый? То есть, я что, попаду в какой-то список?
Молодой человек Нет, я совершеннолетний. Просто. У меня был день рождения, вот почему я был в баре.
Др. Макаратни Ты часть моей команды!
Др. Гийом Секретан Ты часть моего ж#пу!
Dr. Alan Statham Не трогай мой Сопранино!
Знак Пожалуйста, кладите грязные полотенца в предоставленные контейнеры.
Доктор Алан Статем Зеленоглазый монстр в трусах!
Dr. Macartney Не трогайте руки!
Dr. Guilaume Secretan Не трогайте волосы!
Постер Если ты думаешь, что бросить курить трудно, попробуй сказать своим детям, что у тебя рак легких.
Dr. Alan Statham Добро пожаловать в наш Скромный Дворец Чудес.
Sue White Фу! Фу-фу Фу! Фу-фу Фу-фу Фу-фу! Фу-фу!
Chaplain Я капеллан.
Dr. Alan Statham [Качает её руку в форме креста]
Joanna Clore Ты только что засунула банан мне в лифчик?
Dr. Angela Hunter Иногда я могу быть совершенно безразличной к моральным нормам.
Dr. Alan Statham Ладно, маленький ключик для тебя, игрушечный солдатик для меня. Давай, будет здорово! "Маленький ключик? Игрушечный солдатик? О чем это все?" Мы можем свести их с ума из-за могилы!
Joanna Clore Мне нравится, давай тогда.
Dr. Guilaume Secretan Не в лицо!
Dr. Alan Statham Не эти ручки!
Harriet Schulenburg Это я, печально известная недоумка.
Доктор Кэролайн Тодд Доктор Кэролайн Сикретан... Доктор Кэролайн Сикретан... Привет, да, я доктор Сикретан!
Holly Hawkes [Футболка: Слово "Поздравляю" сочится кровью]
Dr. Martin Dear Не шути об этом! Это важно, твоя мать умерла!
Доктор Анжела Хантер Ты идеальная девушка.
Holly Hawkes Я бы НЕНАВИДЕЛа тебя... думать, что...
Др. Макаратни Я даже не знаю, что сказать.
Др. Каролина Тодд Думаю, это впервые.
Holly Hawkes [говоря о nepotism] Не знаю, это всё очень запутано.
[Парень давится]
Holly Hawkes Сравнения - это мерзость.
Непослушная Рэйчел [пинает его]
Клерк Чёрт побери!
Непослушная Рэйчел Извини, Джоанна говорит, что ты не можешь использовать копир для личных нужд.
Клерк Полагаю, ты просто следовал указаниям. Слушай, не хочешь как-нибудь сходить на свидание?
Непослушная Рэйчел Конечно, и чтобы ты знал, я всегда #uck на первом свидании.
Доктор Алан Статэм [стук] В Трей!
Sue White [с довольством запускает муху в Насекометектора]
Знак [у пожарной лестницы] Эта зона находится под 24-часовым наблюдением.
Нaughty Rachel 90% банкнот были с кокаином, так что мы просто слегка их лизнём.
Joanna Clore Ты что-нибудь чувствуешь?
Prostitute У меня всё ещё наколенники!
Сью Уайт [Вечеринка] Крэк-кокаин?
Доктор Мартин Дир Нет, спасибо.
Доктор Алан Стэйтем Это мое 'молоко'.
Джоанна Клор Ты подарила мне медальон с #умом внутри?
Lyndon Jones Ты забываешь, что я отвечаю за базу данных и вижу точно, насколько ты "Немного старше"...
Доктор Макаратни [после комы] Какое интересное замечание.
Доктор Каролина Тодд Ладно, теперь мне страшно.
Dr. Alan Statham Вы все -- жалкие, никчёмные #л#и! И даже #и#а нет! Даже #и#а нет!
Доктор Мартин Дир [свалился на пол в коридоре, а все просто проходят мимо него]
Мама Кэролайн Говорят, что встреча с тещей — это как заглянуть в будущее!
Доктор Макаартни Слава Богу, я умираю.
Joanna Clore Что с ней не так?
Kim Alabaster У неё iPod работает в режиме случайного воспроизведения, и только что заиграла песня Трэвиса.
Joanna Clore [Бросает iPod Рэйчел в стакан с водой]
Dr. Alan Statham Я иду под звуки другого барабана. Иисус!
Joanna Clore Ладно, теперь ты меня пугаешь.
Joanna Clore [поймана за воровством кексов] Ты знаешь, как давно я не ела углеводы?
Др. Гийом Секретан Мартин дрочит в шкафу!
Др. Мартин Диар Нет!
Ким Алабастер [кричит в коридорах] Эй, ублюдок!
Бойс Привет, Дохлык!
Ким Алабастер Почему ты так идёшь, удача тебя ждёт?
Бойс Да!
Ким Алабастер О ком-то я должен волноваться?
Бойс Просто какая-то Тёлка с Громкими Грудями!
[они встречаются и целуются]
Dr. Caroline Todd О да! Ты действительно меня зацепила! Ты зацепила меня так, что я не знаю, что делать! О да! Ты действительно меня зацепила! Ты зацепила меня так, что я не могу спа#ь по ночам!
Dr. Alan Statham Кто хороший маленький мальчик? Когда вырастешь, станешь радиологом, как твой дядя Алан?
Доктор Каролин Тодд Это что, я тебя только что видел?
Доктор Анджела Хантер Нет, кажется, я как раз пропустила это.
Доктор Гийом Секретен Я не могу тебе это сказать.
Доктор Макаратни У тебя все будет хорошо, просто сбрось немного веса!
Доктор Гийом Секретан Ах, Трим Буш!
Джоанна Клоур Что?
Доктор Гийом Секретан Колоссально.
Доктор Каролина Тодд Слушайте, мистер Вопросы...
Доктор Мартин Дир [обнимая её] О, ты прекрасна!
Джоанна Клоре Нет, не замечательная.
Доктор Гийом Секретан Почему они всегда болеют?
Harriet Schulenburg Смотри на фей!
Доктор Гийом Секретан Информация у меня в голове. Она есть.
Dr. Guilaume Secretan Хорошо, ты получаешь мои лучшие движения!
Boyce Убери хлебный стики.
Dr. Guilaume Secretan Иди займись рукобл#дством, давай.
Доктор Алан Сатем [Бойс вывел на стену больницы огромную фотошопную картинку доктора Сатэма, занимающегося непотребством] БОЙС!
Sue White [нажимает кнопку, и на светодиодном дисплее появляется "Отъ#и прочь"]
Доктор Алан Стадхэм [прикрепляет сырный растение]
Др. Аллан Стэтхэм Долгоножка — это не отец!
Настоящий медицинский персонал [плоское принятие странностей]
Dr. Guilaume Secretan [пытаясь очаровать персонал столовой] Что ж, вы выглядите... в форме...
Dr. Guilaume Secretan Пайки! Серьги - это улики!
Sue White Ах, Линдон, прекрасный, прекрасный Линдон!
Dr. Alan Statham Он нависает!
Sue White [резка тормозов на машине доктора]
Dr. Angela Hunter [[С сарказмом]] Если это не произойдёт сейчас, то никогда не произойдёт!
Бойс [занимается сексом с Ким в кровати Кэрол]
DVD Extra [Офисные девочки подбегают к дорожнику, озорная Рэйчел делает полароид под её платьем, и они меняют его на пончики, что он несёт, и убегают]
Holly Hawkes Не переживай, я видела всю человеческую жизнь.
Доктор Каролина Тодд Анжела продана в порнографическое рабство в Канаде.
Доктор Анджела Хантер Зачем повязка на глазу?
Ким Алабастер У меня сперма в глазу.
Dr. Macartney [Достает свой мотоцикл из лифта, который пометил как неисправный, а затем окружает мусором]
Знак Минимальное ожидание без записи — один час.
Доктор Мартин Диар У меня злой член!
Доктор Гийом Секретан Как мило, а что это?
Сью Уайт Пуповины.
Бойс Ты же христианин, ты должен меня простить!
Доктор Алан Стэтэм Ну, в последнее время я стал придерживаться более агностического подхода.
[бьет Бойса указкой]
Dr. Guilaume Secretan Ты не настоящий мужчина, пока на твоём мече нет крови.
Пимп [Доктору Мартину Диру] Это просто неприлично, ты понимаешь? Взять чужую Хо...
Доктор Гийом Секретан Секс для всех!
Доктор Гийом Секртан [Удалённая сцена] Не знаю, я не психолог!
Доктор Каролина Тодд Я тоже, но я понимаю, когда вижу кучу всевозможного бреда!
Altar БОГ БЛИЗКО.
Dr. Guilaume Secretan Почему ты дрочишь себе на ухо?
Dr. Guilaume Secretan Я забрал суку домой, забрал суку домой, забрал суку домой... Прошлой ночью!
Холи Хоукс [Удаляет сообщение Кэрол с автоответчика Мака]
Доктор Макаратни Ну?
Доктор Гийом Секретан Ну что, ты жалкий п#%д?
[Мак толкает голову Гая в миску с кукурузными хлопьями]
Доктор Гийом Секретан [сквозь кукурузные хлопья] Ты не п#%д! Ты не п#%д!
[Мак снова поднимает голову Гая]
Доктор Гийом Секретан Ты не п#%д!
Доктор Макаратни И?
Доктор Гийом Секретан А ты - п#%д!
[Мак опустошает миску над головой Гая]
Holly Hawkes [к Маккензи] Мне нравится твой худи. Знаешь, они в этой стране незаконны.
Доктор Гийом Секретен Ты думаешь, что сможешь убить кого-то из-за работы?
Доктор Макаратни Что, убить безработного?
Dr. Macartney [подшучивая над Гаем из-за того, что он пошёл в интернат] Да, давай, ты же не хочешь пропустить Двойные Латынь. И, как я слышал, Понго собирается принести немного еды в общагу!
Знак Траст больницы Ист-Гэмптон.
Dr. Alan Statham Вы, чертовы ублюдки!
Д-р Гийом Секретен Я его застреллю, как только найду его!
Доктор Каролина Тодд Не могли бы вы прекратить есть пациента?
Sue White Я отвечу тебе, но только на языке Ворона.
Sue White Оставь меня сейчас, я хочу отдохнуть от своих страшных глаз.
Joanna Clore [тащит мешок с карликом к инсенератору] Может, не стоит убивать карликов с Гронами!
Dr. Alan Statham Может, не стоит прятать карликов под столами людей!
Dr. Alan Statham Мне кажется, я начинаю срываться.
Joanna Clore Мне тоже так кажется.
Dr. Alan Statham Всё превратилось в Дворфов!
Доктор Алан Сетэм Твоя моча, похоже, светится.
Граффити на шкафчике парня Бог секса.
Доктор Алан Стэтэм Конфискация!
Boyce [к д-ру Стэтхему] Ты, зануда!
Karen Ball Чёрт, моя пушистая морда!
Доктор Мартин Дир Как насчет лорда Зубочистки?
Sue White Я могу наложить на тебя заклинание.
Др. Гийом Секретан Нет! Теперь он не сможет есть спаржу!
Доктор Алан Стэтэм Мой плащ не вьётся, когда я поворачиваю за угол?
Poster Будь осторожен, когда делишься личной информацией, никогда не знаешь, где она окажется.
Dr. Guilaume Secretan Моя материнская утроба больше не существует...
Доктор Кэролайн Тодд [Лежит рядом с Маком в коме. Поспешно садится, когда кто-то заходит]
Sue White Ох, Мартин! У маленького Вилли не так уж и мало!
Joanna Clore [Все читают Эдипа Царя] Очень смешно.
Sue White [Уши Кролика на Похоронах]
Karen Ball Джоанна расстаётся. Это не шутка.
Dr. Alan Statham Почему?
Karen Ball Она сказала, что ты спросишь. Ей скучно. Она начала с тобой встречаться, потому что ей было скучно, и ей сейчас скучно. Ты скучный. Прости.
Dr. Alan Statham Нет, ты не обязан быть добрым!
Доктор Каролина Тодд Коллега!
Доктор Каролин Тодд [Ставит диск, потому что не может сыграть на флейте]
Доктор Гийом Секретан Я бы с удовольствием убил всех в бейсболках.
Доктор Макаратни Одну бейсболку?
Dr. Caroline Todd Ты что, грудью мне тычешь?
Sue White Нет. Хочешь, чтобы я так сделала?
Dr. Caroline Todd Нет.
Доктор Каролина Тодд Мне кажется, мне не нравится твой тон сегодня, Мартин.
Доктор Мартин Дир [смотрит в другую сторону] Отвали.
Dr. Martin Dear Нет, на самом деле, это записка, и она довольно сложная.
Dr. Guilaume Secretan Записка о самоубийстве?
Dr. Martin Dear Нет.
Dr. Guilaume Secretan Жаль.
Доктор Анджела Хантер У Мартина есть результат.
Доктор Гийом Секретан Это конец?
Др. Макаратни Могу я пойти и покромсать народ?
Др. Каролина Тодд Да.
Др. Макаратни Отлично!
Доктор Гийом Секртан О, чего ты боишься, Марти?
Доктор Мартин Диар О, э, ну, э, снова провалить экзамены, и все, кого я знаю, поймут, какой я лошара, и таким я всегда буду, и потерять всю свою самооценку, и ненавидеть себя и быть собой до конца жизни.
Доктор Гийом Секртан Справедливо.
Доктор Мартин Диар Тем не менее, я думаю, все так думают об экзаменах, не так ли?
Доктор Гийом Секртан Э, нет. Не я.
Доктор Мартин Диар Почему нет?
Доктор Гийом Секртан Оох, дай-ка подумать. Это потому, что экзамены легкие как три копейки, или я гениален? Это и то, и другое! Видишь ли, у Секртанов никогда не было сомнений в себе, я понятия не имею, что ты чувствуешь.
Доктор Мартин Диар Ну, это чертовски ужасно.
[Мартин надевает халат врача. На спине приколота тигриная хвост.]
Доктор Гийом Секртан Эм, Мартин.
Доктор Мартин Диар Что?
Доктор Гийом Секртан Ничего.
Dr. Macartney Запах её духов смешивается с её кожей, её телесными fluid###, её шампунем... которые все вместе создают...
Dr. Guilaume Secretan Грязная мингующая женщина, доверяй чёртовым французам, чтобы это звучало романтично.
Доктор Каролина Тодд Ага! Где ты был? Неужели ты не должен быть обратно в театре? Я тебя искала.
Доктор Макаратни Вот, нет, и отлично, ты нашел меня. Теперь твоя очередь прятаться.
Доктор МаКартни Я полагаю, ты приняла обезболивающие?
Доктор Каролина Тодд Мне нужно что-то посильнее. Мне нужно то, чем вы... убиваете людей.
Доктор МаКартни Нет, все это я приберегаю для Гая.
Joanna Clore Боже, ты поменяла мелодию.
Dr. Alan Statham Да, я иду под другую мелодию.
[поёт]
Dr. Alan Statham Ла ла ла ла ла ла-ла-лааа, ла ла ла ла...
Доктор Мартин Дир Это ради благого дела.
Доктор Гийом Секретан Я не занимаюсь благими делами, ладно? Может, разминка для благотворительности, но уж точно не для сбора чертовых денег на медицинское оборудование.
Доктор Гийом Секретан [в операционной] Что? Здесь написано не курить?
[плохой акцент с Северо-Востока Англии]
Доктор Гийом Секретан Здесь написано не курить? Как пройти в центр занятости? Ты знаешь, что я безработный и у меня прическа а-ля ёжик?
Dr. Guilaume Secretan Чёрт побери!
Dr. Macartney Нет, нет, не говори мне, что швейцарская команда по водному поло опять проиграла!
Сью Уайт Это доктор Макартни.
Доктор Макартни Привет - Мак, зовите меня Мак, привет.
Доктор Каролина Тодд Есть связь с...
Доктор Макартни Ринго Старр? Нет, на самом деле, но совершенно кстати, потому что нам не хватает пары рук на рутинную операцию по удалению грыжи.
Dr. Martin Dear Знаешь, я никогда не прикасался даже к кому-то такому привлекательному.
Dr. Guilaume Secretan Ну, я не против, если ты дотрONишься до моей руки, если хочешь.
Dr. Martin Dear О, это не совсем то же самое, не так ли?
Dr. Macartney Извини, это был ответ? Не то чтобы я это слышал или что-то в этом роде, я был где-то в двадцати ярдах вдоль коридора...
Доктор Мартин Дир Пациенты меня не любят.
Сью Уайт Поняла. Ещё что-то?
Dr. Caroline Todd Уйди.
Dr. Macartney Не уйду.
Dr. Caroline Todd Я такая дура.
Dr. Macartney Да. Да.
Dr. Caroline Todd Ты не обязана соглашаться со мной.
Dr. Macartney Я просто вежливо себя вела.
Dr. Macartney [в телефон] Он занялся сексом со своей матерью.
Dr. Guilaume Secretan Не говори им этого!
Dr. Macartney Почему нет?
Dr. Guilaume Secretan Боже, что с тобой не так?
Dr. Macartney Почему нет, это не преступление!
[слушает в телефон]
Dr. Macartney О, это так? Ух ты. Похоже, можно получить до семи лет...
Dr. Guilaume Secretan Это ты пытаешься отговорить кого-то от суицидальной депрессии?
Доктор Мартин Дир Я не твой раб!
Доктор Гийом Секретан Вы неправильно проинформированы.
Joanna Clore [о волосах Мака] Ну, по крайней мере, я не похожа на девочку.
Dr. Macartney Ах, ты прав, ты прав...
Доктор Гийом Секретен Эй, я придумал песню, она такая -
[поет]
Доктор Гийом Секретен Кто мужик? Кто мужик? Это Гийом мужик? Да, да, это я!
Dr. Guilaume Secretan Я здесь в безопасности. Это напоминает мне...
Sue White Заключение в интернат за то, что надувал свой ###?
Dr. Guilaume Secretan Да... Нет!
Доктор Мартин Дир Ты когда-нибудь думал о том, чтобы у тебя была сексуальная девушка, с которой ты бы спал?
Доктор Каролина Тодд Нет.
🧡
🧡
Ребёнок на экскурсии Можно посмотреть на морг?
Sue White Нет.
Joanna Clore Я знаю, ты не можешь быть полным идиотом, иначе тебя бы не допустили сюда работать.
Dr. Alan Statham ...я рад, что ты на моей стороне.
Dr. Guilaume Secretan Иностранные политики часто подпевают стереотипным мелодиям. Тревога! Тревога! Вена, погнали.
Dr. Alan Statham Мне нужно пойти разобрать лимфоциты, но я скоро вернусь.
Chaplain Как скоро?
Dr. Alan Statham Примерно через двадцать минут?
Chaplain Ты уверен, что успеваешь поработать?
Dr. Alan Statham [взяла её за руку] У нас есть более важные дела!
Dr. Caroline Todd А что, если тебя преследуют собаки, и ты знаешь, что у тебя есть детёныши, которым нужна ты в логове?
Dr. Guilaume Secretan Ну, я просто бы ушёл, нашёл другую Супервуму и начал заново.
Dr. Caroline Todd Да, я думаю, ты бы так и сделал, не так ли? Пойдём уже?
Dr. Guilaume Secretan Да, но это всё гипотетически. В любом случае, я возвращаюсь за ними.
Dr. Caroline Todd О, для этого уже слишком поздно. Собаки разорвали их на куски!
Dr. Guilaume Secretan НЕТ! НЕТ! Мои детёныши! Мои детёныши! Мёртвы! Как это могло произойти! АААХ!
Харриет Шуленберг Нет!
Доктор Алан Статэм Нет, конечно. Кто захочет со мной встречаться? Я выгляжу как метла! И кто захочет встречаться с метлой?
Харриет Шуленберг Совок?
Доктор Алан Статэм Да, и где можно найти свободный совок?
Харриет Шуленберг Ну, мой муж нашел меня на вечерних курсах.
🧡
Доктор Алан Стэтхэм ...Точно! Проникло.
[Сажается, раскрывает своё стихотворение]
Доктор Алан Стэтхэм "Голубь-почтальон". Голубь-почтальон... Голубь-почтальон... Голубь... носитель болезни! О! Исковерканный коготь... болезнь, пожирающая твою самую суть... "Берегись! Машина!" "Я не могу лететь, у меня сломано крыло." Бип. Бип. Биииииииииииип... Пусть проникнет.
Джоанна Клоур [врывается, когда Стэтхэм забивает зеленого карлика игрушечным журавлем] Что ты творишь?
Доктор Алан Стэтхэм Все в порядке! Он не настоящий!
Этикетка на коробке Контроль инфекций: Политики и записи.
Harriet Schulenburg [Делая приглашения на вечеринку для сына] Можешь сделать буквы розовыми?
Lyndon Jones Для мальчика?
Harriet Schulenburg Он гей.
Ким Алебастр Почему ты прячешься под столом?
Карен Болл Мне показалось, что я увидела Клангера!
Ким Алебастр [тоже прячется]
Проказница Рэйчел Какашка, какашка, какашка, какашка!
Бойс [Мартин проглотил телефон Карен, чтобы она не получила голосовое сообщение "всё кончено", которое он не имел в виду] Не переживай, Мартин, оно быстро выйдет. Как кукуруза!
Бойс Гай, Мака разбудили. Он вышел из комы, Гай.
Доктор Гийом Секретан Это здорово! Если он вышел из комы, значит, я никого не убил!
Доктор Каролина Тодд Ты хочешь зайти ко мне?
Доктор Макаратни О, звучит грубо.
Доктор Каролина Тодд Это не грубо.
Доктор Макаратни Я не приду, если это не грубо.
Др. Анджела Хантер Ой, посмотри на свой нос! Маленький кнопочный носик! Бип бип!
Парень Анджелы Еще поцелуев!
Др. Анджела Хантер Ой, поцелуй, поцелуй, поцелуй! Маленький кнопочный носик с милым изогнутым местом. Ты мог бы легко это исправить, всего за косарь.
Sue White Она не достойна тебя, Мак! Она никогда не будет достаточно хороша для тебя! У неё нет Фанни!
Парень Анжелы [Анжела и Кэрол расчесывают волосы, собираясь на работу] У меня рак кишечника!
Доктор Анжела Хантер Хорошо, давай посмотрим!
[Уходит с ним. Она возвращается к зеркалу]
Доктор Анжела Хантер Это были черри.
Доктор Алан Стэтхем [Джоанна его бросила, и он стучит кулаком по алтарю часовни]
Капеллан Ты в порядке?
Доктор Алан Стэтхем [удивлённо] О, черт! Нет, ну ты знаешь. Бог - это ублюдок! Она ушла, и на этом все кончено.
Капеллан Мне так жаль. Она страдала?
Доктор Алан Стейтэм [панический атака] Бойс, поцелуй меня! Дай мне поцелуй жизни!
Бойс Неа! Ты все еще дышишь.
Доктор Алан Стейтэм Ты должен воскресить меня дыханием своего тела.
Бойс О, Боже. Ладно.
[пылко воскрешает доктора Стейтэма]
Доктор Алан Стейтэм Что ты ел?
Бойс Ким.
Boyce [переодет как медсестра] Ну что, доктор Стефэм, мне бы хотелось увидеть тебя после работы.
Dr. Alan Statham А, не знаю насчет этого.
Boyce Ну давай, обними меня.
[обнимает его]
Dr. Alan Statham Отпусти.
Boyce Нет, не хочу.
Dr. Alan Statham Отпусти.
Boyce Отпущу, если ты скажешь 'да'.
Dr. Alan Statham Хорошо, да.
Boyce Хорошо. Заходи в 'Тандури Пэлас' около семи.
Dr. Alan Statham О, я могу заскочить как угодно, не переживай об этом!
Доктор Макаратни [Сегмент Комедийного Релиза]