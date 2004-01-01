Доктор Гийом Секртан О, чего ты боишься, Марти?

Доктор Мартин Диар О, э, ну, э, снова провалить экзамены, и все, кого я знаю, поймут, какой я лошара, и таким я всегда буду, и потерять всю свою самооценку, и ненавидеть себя и быть собой до конца жизни.

Доктор Мартин Диар Тем не менее, я думаю, все так думают об экзаменах, не так ли?

Доктор Гийом Секртан Э, нет. Не я.

Доктор Мартин Диар Почему нет?

Доктор Гийом Секртан Оох, дай-ка подумать. Это потому, что экзамены легкие как три копейки, или я гениален? Это и то, и другое! Видишь ли, у Секртанов никогда не было сомнений в себе, я понятия не имею, что ты чувствуешь.

Доктор Мартин Диар Ну, это чертовски ужасно.

[Мартин надевает халат врача. На спине приколота тигриная хвост.]