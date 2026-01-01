Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Награды и номинации «Зеленое крыло»
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Вся информация о сериале
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Audience Award (TV)
Победитель
Best Original Television Music
Номинант
Situation Comedy Award
Номинант
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Situation Comedy
Номинант
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