Призраки 2002 - 2011 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Призраки
Spooks
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 20 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список серий 9-го сезона сериала «Призраки»

Серия 1 Episode 1
Сезон 9 Серия 1
20 сентября 2010
Серия 2 Episode 2
Сезон 9 Серия 2
27 сентября 2010
Серия 3 Episode 3
Сезон 9 Серия 3
4 октября 2010
Серия 4 Episode 4
Сезон 9 Серия 4
11 октября 2010
Серия 5 Episode 5
Сезон 9 Серия 5
18 октября 2010
Серия 6 Episode 6
Сезон 9 Серия 6
25 октября 2010
Серия 7 Episode 7
Сезон 9 Серия 7
1 ноября 2010
Серия 8 Episode 8
Сезон 9 Серия 8
8 ноября 2010
