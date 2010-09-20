Меню
Призраки 2002 - 2011 9 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Spooks
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
20 сентября 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Призраки»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Серия 1
Episode 1
Сезон 9
Серия 1
20 сентября 2010
Серия 2
Episode 2
Сезон 9
Серия 2
27 сентября 2010
Серия 3
Episode 3
Сезон 9
Серия 3
4 октября 2010
Серия 4
Episode 4
Сезон 9
Серия 4
11 октября 2010
Серия 5
Episode 5
Сезон 9
Серия 5
18 октября 2010
Серия 6
Episode 6
Сезон 9
Серия 6
25 октября 2010
Серия 7
Episode 7
Сезон 9
Серия 7
1 ноября 2010
Серия 8
Episode 8
Сезон 9
Серия 8
8 ноября 2010
